Rari Nantes Savona contro Nuoto Catania: la diretta testuale

Savona. La terza giornata del campionato di Serie A1 si è aperta con la vittoria della Pro Recco sulla Rari Nantes Salerno per 18-5. La Bper Rari Nantes Savona, una delle quattro squadre rimaste a punteggio pieno, ha la possibilità di tenere il passo dei campioni d’Italia.

I biancorossi, dopo aver battuto De Akker Team e Genova Quinto, cercano il terzo successo ospitando il Catania. Gli etnei sono ancora a secco di punti, avendo perso con Pro Recco e Distretti Ecologici Roma.

La cronaca. A sbloccare il risultato sono gli etnei con Privitera dopo 58″. 0 a 1. Le prime azioni offensive dei biancorossi non sono efficaci, complici anche un paio di parate di Caruso e un palo di Durdic.

Una beduina di G. Torrisi è facile preda di Nicosia. La prima espulsione è di R. Torrisi e Campopiano da posizione tre pareggia a 2’03”. 1 a 1.

L’alzo e tiro di Ferlito a 45″ dalla fine del tempo riporta avanti Catania. 1 a 2. Secondo fallo grave di G. Torrisi ma la Rari spreca l’opportunità. Catania però fa un pasticcio al rientro dal pozzetto di Grummy e i biancorossi hanno a disposizione una nuova superiorità che Rizzo trasforma a 16″ dalla fine. 2 a 2.

Angelini striglia i suoi, visto l’inizio sofferto. Secondo tempo, palla al centro di Patchaliev, ma c’è fallo in attacco.

Fallo grave di Caldieri su Grummy. Privitera colpisce il palo e c’è il tap in vincente di La Rosa. 2 a 3 a 6’43”. Immediata la replica della Rari: fallo ds rigore su Guidi, Durdic trasforma. 3 pari a 6’16”.

Uomo in più per Catania che torna ancora avanti nel punteggio con la rete di La Rosa. 3 a 4 a 5’51”. Dopo soli 17 secondi pareggia Durdic. 4 a 4.

Uomo in più per il Savona, palo di Bruni e Campopiano può mettere la palla nella porta sguarnita. A 4’49” Rari per la prima volta avanti, 5 a 4. Passano 35″ e Bruni segna il più 2.

Campopiano si trova a tu per tu col portiere e subisce fallo di rigore. Durdic non sbaglia. 7 a 4 a 2’56”. Con questo risultato si cambia vasca.

Terzo tempo. Prima palla ospite, la Rari non concede il tiro. Più efficaci i savonesi: fallo grave su Bruni e Patchaliev da breve distanza la piazza in rete. 8 a 4 a 6’55”.

Espulso Patchaliev, Eskert sotto porta la spinge in rete. 8 a 5 a 6’19”. Uomo in più per i locali e Lanzoni colpisce. 9-5 a 5’54”.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Nuoto Catania 9-5

(Parziali: 2-2, 5-2,

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi, A. Patchaliev 1, F. Galleano, F.N. Panerai, V. Rizzo (cap.) 1, A. Caldieri, L. Bruni 1, E. Campopiano 2, M. Guidi, B. Durdic 3, G. Lanzoni 1, N. Da Rold. All. Alberto Angelini.

Nuoto Catania: E. Caruso, M. Ferlito 1, N. Eskert 1, G. La Rosa 2, R. Torrisi, V. Nicolosi, G. Torrisi (cap.), S. Camilleri, G. De Freitas Guimaraes, A. Privitera 1, E. Russo, S. Catania, M. Crisafulli. All. Giuseppe Dato.

Arbitri: Vittorio Frauenfelder (Salerno) e Francesco Romolini (Sesto Fiorentino). Delegato Fin: Gianni Lonzi (Firenze).

Note. Usciti per tre falli: