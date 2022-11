Ragazza originaria della Valbormida muore in Australia: le ceneri rientrate in Italia, familiari e amici riuniti per l’ultimo saluto

Cosseria. Si è tenuto questa mattina, in forma privata e molto riservata, l’ultimo saluto a Jasmin Kassi, la 24enne originaria del savonese scomparsa in Australia.

Nelle scorse settimane le compagne di classe della giovane, originaria di Cosseria e improvvisamente scomparsa a Brisbane, avevano dato il via ad una raccolta fondi su GoFundMe per riportare la salma a casa: “In ricordo della nostra compagna di classe, amica e alunna. Questa raccolta è organizzata dalla cerchia scolastica di Jasmin, una ragazza sempre sorridente, disponibile con tutti, che aveva tutta la vita davanti ma che purtroppo ci ha lasciati improvvisamente a soli 24 anni”.

“Noi la ricorderemo sempre per il suo sorriso, la sua fame di imparare e buttarsi in ogni cosa. Per noi non era solo una compagna di classe, era un’amica e un esempio di coraggio”.

La raccolta ha avuto centinaia di donazioni ed è arrivata a 10.264 euro.

Jasmin è stata cremata in Australia. Nei giorni scorsi la madre ed il fratello si sono recati dall’altra parte del mondo per recuperare le sue ceneri, rientrate in Italia la scorsa settimana.

Quest’oggi in Valle si è tenuto il funerale, con la benedizione dell’urna, alla presenza di familiari, compagne di classe e tante persone di Cosseria e Carcare.

La mamma ringrazia tutti coloro i quali hanno contribuito alla raccolta fondi e hanno partecipato alla cerimonia di oggi.