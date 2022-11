Quiliano&Valleggia, Carocci festeggia la vittoria di domenica: “Schierarmi esterno d’attacco una mossa decisiva, siamo un grande gruppo”

Quiliano. Domenica pomeriggio presso l’Andrea Picasso è andata in scena Quiliano&Valleggia-Spotornese, scontro d’alta classifica che ha premiato i biancorossoviola allenati da mister Ferraro i quali si sono imposti con il risultato di 2-1.

Nella prestazione maiuscola offerta dai locali soprattutto nel primo tempo a spiccare è stato il talento di Lorenzo Carocci, uomo ovunque e jolly tattico del Quiliano&Valleggia il quale al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“La nostra squadra può contare su un grandissimo gruppo – ha raccontato il classe 2000 – ne faccio parte da molti anni e posso affermare con certezza che anche i nuovi innesti sono immediatamente riusciti ad integrarsi alla grande. Cerchiamo di mostrare un bel gioco anche e soprattutto grazie alle tattiche del mister, siamo molto uniti e sempre pronti a metterci in gioco.”

Successivamente Carocci si è soffermato sul gol subito dal Masone al 96’, un episodio che in questo momento sta obbligando il Quiliano&Valleggia a rincorrere in classifica proprio il lanciato sodalizio genovese. “Quella rete ci ha tolto due punti – ha continuato il giocatore dei biancorossoviola – tuttavia credo che quel pareggio sia stato un risultato giusto perchè era stata una partita molto combattuta.”

In seguito l’intervistato ha commentato la scelta di Ferraro di impiegarlo sia da terzino che da esterno d’attacco, un eclettismo nel caso del match di domenica è risultato determinante per la vittoria finale: “Al mister piace operare dei cambi di posizione, nasco come terzino ma so che a lui piace variare. Oggi per esempio mi ha schierato esterno alto con il piede invertito e ha funzionato.”

Infine Carocci ha definito “i Boys” l’arma in più del Quiliano&Valleggia, questo concludendo il suo intervento svelando come l’intensità degli allenamenti della squadra sia stata migliorata in occasione della nuova stagione anche grazie all’innesto dei nuovi interpreti.