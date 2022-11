Quella volta in cui 89 anni fa Luigi Pirandello giunse in Liguria per la prima italiana dell’opera “Quando si è qualcuno”

Liguria. “Dalla murata del colosso (un piroscafo, ndr) abbiamo scorto Luigi Pirandello levare in alto le mani, salutando con un gesto di grande effusione, mentre sul suo volto si distendeva un largo e trasparentissimo sorriso di gioia“.

Parte così il racconto di quella volta in cui il grande scrittore, poeta e drammaturgo siciliano approdò sulle coste liguri, di ritorno dal viaggio sudamericano a Buenos Aires, dove aveva tenuto la prima (in spagnolo) di Quando si è qualcuno, opera teatrale autobiografica in tre atti, rappresentata per la prima volta al Teatro Odeon il 20 settembre 1933 e per la prima volta in Italia, a Sanremo, nel novembre dello stesso anno.

L’episodio, impresso sulla carta ormai ingiallita, è stato raccontato ben 89 anni fa ne Il Secolo XIX del 13 ottobre del 1933, un pezzo ormai diventato storico. Lo scrittore e drammaturgo era stato accolto in Liguria: a Sanremo avrebbe assistito alle prove di Quando si è qualcuno, in vista dello spettacolo del 6 novembre.

E’ curiosa la vicenda perché, oltre a descrivere com’è stata accolta l’opera a Buenos Aires, ci restituisce una parte vibrante (e ligure) della Storia. Un anno dopo Luigi Pirandello avrebbe conquistato il Premio Nobel per la letteratura e tre anni dopo sarebbe scomparso.

PIRANDELLO: “QUASI TERMINATO I GIGANTI DELLA MONTAGNA“

Nel ’33 lo scrittore stava componendo I giganti della montagna, dramma che oggi sappiamo però essere rimasto incompiuto. Nell’intervista contenuta nell’articolo si leggono le parole di Pirandello: “Durante il viaggio, ho trovato il tempo di lavorare. Il viaggiare, per me, non ha mai rappresentato una dispersione di lavoro; ho condotto quasi a termine, mancano infatti poche battute conclusive, il mio nuovo lavoro I giganti della montagna. Anche questo, come Quando si è qualcuno verrà messo in scena dalla compagnia di Marta Abba”, poi, la battuta del giornalista (E.Ba.): “Chissà che il Maestro (in viaggio in riviera verso Sanremo, ndr) non ne approfitti per mettere giù le ultime battute (del dramma, ndr)”.

Durante quell’arrivo in piroscafo, sulla costa ligure, in tanti ad aspettarlo, compresa la famiglia. “Dalla banchina un gruppetto ha risposto al saluto agitando fazzoletti e berretti da viaggio – si legge nell’articolo -: era Stefano Landi (il figlio del Maestro) con la signora, la piccola nipotina, il segretario di Pirandello ed altri amici, venuti da Milano e da Roma ad incontrare il Maestro. Intorno a noi si levano altri saluti, s’incrociano domande e risposte, schioccano baci buttati sulle punte delle dita. Chi non riesce a stare ferma dalla gioia, e saltella come un uccellino, è la nipotina del Maestro: appena lo scalandrone è varato, e i cerberi mollano la scotta, la bimbetta, seguita dai famigliari, sale rapidamente e si getta fra le braccia del nonno, tempestandolo di baci sulle guance e sulla candida, classica barbetta”.

“ABITUALE CORTESIA E INNATA AFFABILITA”

“Poco dopo, con l’abituale cortesia e l’innata affabilità che lo contraddistingue, Luigi Pirandello si dispone a raccontarci qualche particolare della sua permanenza nel Sud America – prosegue il racconto -. ‘Ho avuto delle accoglienze – dice il Maestro – veramente inaspettate: festosità, cordialità, manifestazioni di simpatia dettate da sentimenti così aperti e schietti che davvero mi hanno commosso'”. Queste parole sono preziose, ci permettono di conoscere ancora meglio la sensibilità dell’autore.

“‘C’era molta attesa, laggiù, per la prima di Quando si è qualcuno all’Odeon di Buenos Aires; e debbo dirvi subito che il successo toccato al mio ultimo lavoro è stato veramente clamoroso‘ – si legge ancora – ‘Soddisfatto dell’interpretazione, Maestro?’. ‘Molto. Hanno impegnato, dal più umile macchinista all’interprete principale, tutte le loro forze; aggiungerò, per la verità, che dopo la prima prova alla quale ho assistito non appena sbarcato, le cose non andavano precisamente secondo il desiderio. Mi spiego: la commedia c’era, sì, sul palcoscenico ma era una commedia ‘seduta’, floscia, senza vita. Avevano fatto, poveretti, di tutto il loro meglio, durante un mese di prove; ma non erano penetrati nel vivo dei miei personaggi e si è dovuto ricominciar da capo e rifare ogni cosa in dieci giorni di lavoro intenso, massacrante. Tutti bravi, tutti animati da un fervore e da una volontà di riuscire veramente ammirevoli'”. Pirandello sorrise al ricordo ancora vivo.

VERSO LA PRIMA RAPPRESENTAZIONE ITALIANA DI QUANDO SI E’ QUALCUNO, A SANREMO

Lo sguardo ora rivolto verso Sanremo, dove (al teatro del Casinò) verrà recitato per la prima volta in Italia Quando si è qualcuno: “Tra poco, in autonomia, Pirandello partirà per Sanremo, raggiungendo la compagnia di Marta Abba che, come è risaputo, proprio in questi giorni ha iniziato le prove dell’opera che andrà in scena la sera del sei novembre. Un viaggio di tre orette, lungo le strade della nostra bella riviera” poi l’espressione conclusiva: “Chissà che il Maestro non ne approfitti per mettere giù le ultime battute de I giganti della montagna“.