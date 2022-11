Punto nascite Savona, Vaccarezza: “Ampiamente garantito, manifestazione del PD sul nulla”

Savona. Si terrà nella giornata di domani, sabato 19 novembre in piazza Pertini, a Savona, la manifestazione contro la possibile chiusura del punto nascite dell’ospedale San Paolo. Si tratta di una mobilitazione organizzata dalla sezione savonese del Partito Democratico, che attraverso il consigliere regionale dem Roberto Arboscello ha chiamato a raccolta cittadini e istituzioni in un’iniziativa che è stata definita dagli stessi promotori come “libera e senza alcun simbolo di partito“.

Non la vede così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di “Cambiamo“, il quale, attraverso un video postato su Facebook, ha dichiarato: “Ultimamente sono state organizzate tante manifestazioni – ha affermato il consigliere regionale -, la maggior parte dal PD, che, come diceva De Andrè, non potendo più dare il cattivo esempio cerca di dare buoni consigli“.

Il video postato sui social da Angelo Vaccarezza

“Spesso – ha aggiunto Vaccarezza – questi consigli vengono dati sul nulla, come il punto nascite di Savona, che è stato già ampiamente garantito per l’ospedale San Paolo, dove rimarrà. Ma mi rendo conto che quando non puoi fare nulla, l’unica cosa che puoi fare è dire qualcosa. Quindi lasciamo spazio ai compagni”.

Ed effettivamente le rassicurazioni sull’impegno di voler mantenere il punto nascite nella città della Torretta sono arrivate, in primis dall’assessore alla sanità ligure Angelo Gratarola, che nei giorni scorsi ha affermato un concetto che lascia poco spazio alle interpretazioni: “È giusto che Savona abbia un punto nascite, sarà utile anche per i genovesi“.

Degna di nota anche la convocazione di un incontro – da parte del presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri – per parlare del nuovo piano socio sanitario di Regione Liguria. Si terrà martedì 22 novembre.

Ma nel frattempo la protesta non si ferma e la raccolta firme lancia da Arboscello ha quasi toccato le 10 mila adesioni. “La nostra protesta non si ferma qui, dobbiamo mettere in campo tutte le azioni possibili per salvaguardare il nostro reparto di maternità”, hanno detto i Dem savonesi.

In tanti, infine, hanno già annunciato la loro presenza alla manifestazione di domani, dai sindacati ad Articolo Uno, fino a +Europa. Ci sarà anche il sindaco di Savona Marco Russo che martedì ha incontrato il presidente Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola per discutere della questione punto nascite.