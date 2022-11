Punto nascite Savona, richiesta bipartisan di convocazione della Terza Commissione per l’audizione di Gratarola e Prioli

Savona. La minoranza e la maggioranza unite hanno chiesto la convocazione della Terza Commissione per affrontare e approfondire la questione della chiusura del centro nascite dell’ospedale San Paolo di Savona. I firmatari chiedono l’audizione dell’assessore alla sanità Angelo Gratarola, del direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli e del consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega).

Infatti, nei giorni scorsi sono emersi i primi dettagli della bozza del nuovo piano sanitario regionale, ancora in attesa di approvazione da parte della giunta regionale: è prevista la chiusura del punto nascite del capoluogo di provincia e la riapertura, dopo due anni tra polemiche e promesse, di quello dell’ospedale Santa Corona, Dea di II livello.

La richiesta è firmata da quasi tutti i componenti della commissione: Daniela Giaccardi (Lista civica Schirru), Maurizio Scaramuzza (Lega), Renato Giusto (Fratelli d’Italia), Federico Mij (Movimento Cinque Stelle), Luca Aschei (Andare Oltre), Marco Pozzo (Patto per Savona), Giovanni Maida (Partito Democratico), Roberto Besio (Patto per Savona), Luca Burlando (Pd), Marco Ravera (Sinistra per Savona), Aurora Lessi (Pd). Mancano le firme di Pietro Santi (Toti per Savona), Eleonora Raimondo (Patto per Savona) e Aureliano Pastorelli (Pd).

Santi, come ha spiegato ieri, non alza le barricate in attesa della decisione ufficiale: “Io ho parlato con il presidente di Regione, mi sembra un passo importante – ha sottolineato -. Andrò in commissione e dirò quello che penso: mi è stato detto che non c’è stato ancora nulla di reale quindi aspettiamo e discuteremo quando c’è il documento definitivo“.

L’obiettivo è “avviare un confronto per definire i possibili interventi del Comune a salvaguardia del punto nascite dell’ospedale San Paolo”, spiegano nel documento della richiesta.

L’iniziativa è stata lanciata dalla minoranza, come aveva annunciato il consigliere comunale Angelo Schirru a poche ore dalla diffusione della notizia, ed è stata appoggiata anche dai consiglieri di maggioranza. La decisione ha già scatenato polemiche da parte dei sindaci Marco Russo e Paolo Lambertini, delle associazioni e della politica.

Nel frattempo i Dem savonesi hanno lanciato una raccolta firme e una manifestazione in programma sabato pomeriggio alle 16 in piazza Pertini.

Come emerso analizzando i dati, con un solo punto nascite attivo, negli ospedali della nostra provincia nascono meno bambini. Lo dimostrano i dati del 2021, anno in cui il reparto maternità del Santa Corona di Pietra Ligure non è stato attivo (ha chiuso il 9 novembre 2020), mentre ha funzionato a pieno regime quello del San Paolo di Savona, al momento l’unico del savonese.