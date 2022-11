Punto nascite, ieri incontro Toti-Russo: “Il piano verrà rivisto”. Oggi confronto tra sindaci del comprensorio

Savona. Si è svolto ieri l‘incontro in Regione tra il presidente Giovanni Toti, l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola e il sindaco di Savona Marco Russo. Oggetto del confronto, oltre al Priimt, la chisuura del punto nascite all’ospedale San Paolo di Savona prevista nella bozza del piano sanitario regionale. Oggi, invece, si terrà il confronto tra i sindaci del compresorio.

Il sindaco ha chiesto il coinvolgimento dei territori: “Al presidente ho rappresentato, innanzitutto, l’esigenza di essere coinvolto in tutte quelle decisioni che hanno una ricaduta sul nostro territorio. Abbiamo, ovviamente, affrontato la questione del punto nascite del San Paolo e ho espresso tutta l’indignazione del savonese di fronte all’ipotesi di una chiusura, peraltro appresa dai giornali”.

“Ho ricevuto rassicurazioni che il piano verrà rivisto sotto questo aspetto riconoscendo che è fondamentale avere un punto nascite in un bacino che conta circa 160mila abitanti. A breve ci saranno incontri tecnici per dare seguito a questo proposito. Ho chiesto all’assessore Gratarola di rivederci entro fine mese per fare il punto”.

Nel frattempo è stata lanciata una petizione che ha superato che 6mila firme in meno di 24 ore. Sabato si terrà una manifestazione in piazza Pertini alle ore 16. L’iniziata è stata organizzata dai Dem ieri pomeriggio.

“La nostra protesta non si ferma qui, dobbiamo mettere in campo tutte le azioni possibili per salvaguardare il nostro reparto di maternità”, hanno aggiunto i Dem savonesi. E concludono auspicando la presenza di tutti alla manifestazione di sabato pomeriggio: “Per questo motivo rivolgiamo un appello chiamando a raccolta tutte le forza economiche, sociali e politiche della città”.