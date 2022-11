Punto nascite al San Paolo, si distingue la voce di Fabio Orsi: da un uomo di centrodestra presa di posizione chiara e ferma

Savona. Veniamo subito al dunque. Vorremmo tirare fuori dal mazzo delle tante voci che si sono levate a favore del punto nascite di Savona quella di Fabio Orsi, consigliere comunale di “Toti per Savona”: e già questo nome la dice lunga su quelle che avrebbero potuto essere difficoltà a schierarsi dalla parte “giusta”.

Naturalmente è doveroso ricordare tutti gli altri che sono stati – e sono – in prima linea in questa battaglia, a cominciare dal presidente del Comitato Amici del San Paolo Giampiero Storti e dal sindaco di Savona Marco Russo, finalmente investito da una ventata di intraprendenza, concretezza e lucidità che l’hanno allontanato dalle sue non sempre felici iniziative amministrative.

Sul punto nascite il centrodestra si è mosso in ordine sparso e anche altri esponenti di questo schieramento, oltre a Orsi, si sono schierati a favore del San Paolo. Non tutti. Angelo Vaccarezza ha fatto il Vaccarezza sostenendo in sostanza, se abbiamo capito bene, anche con un curioso “documentario”, che per giudicare bisogna aspettare la fine della vicenda, perché il punto nascite resterà anche a Savona. Beh, verrebbe da dire, se fosse stato per lui o quelli come lui certamente no, perché se non ci fosse stata una tale sollevazione il finale avrebbe potuto essere ben diverso. Un finale comunque non ancora del tutto scritto perché una retromarcia della Regione è ancora possibile, con una scusa qualsiasi: ma tutti, anche Toti, fino a prova contraria hanno diritto al fatto che sia creduta la loro buona fede.

Vaccarezza, abbiamo detto. Poi sul fronte del centrodestra si è espresso anche Piero Santi, affermando tra l’altro che “siamo tutti liguri”, proprio lui che ancor prima che savonese è “governatore” di Villapiana e dintorni, quartiere in cui ha raccolto un mare di voti avendo risolto tanti piccoli e grandi problemi, attività che chi scrive ha sempre seguito con simpatia, non per lui ma per i cittadini che ha aiutato. Per questo crediamo che Santi vada “perdonato”, pensiamo che il diretto interessato in cuor suo lo sappia. D’altronde persino il “padrone”, nel nostro caso Toti, a volte ha bisogno per prima cosa di sincerità.

Fabio Orsi no, lui si è espresso senza se e senza ma, con parole chiare, eticamente apprezzabili, senza paura di confrontarsi e scontrarsi, anche in modo chiaro e deciso, con compagni di schieramento. Non era facile.

Orsi ha sempre fatto opposizione, com’è giusto che sia. A volte con convinzione contro provvedimenti della giunta Russo, a volte magari solo per il gioco dei ruoli o per convenienza politica. Ma quando c’è stato da difendere la città lo ha fatto senza compromessi.

Ieri c’è stata la manifestazione in piazza Pertini a favore del punto nascite che ha raccolto adesioni, stati d’animo e testimonianze a volte commoventi. Personalmente avremmo preferito che non fosse targata Pd, anche se alla fine forse nessuno se n’è accorto.

Già che parliamo di Sanità vorremmo rilevare, tra i tanti problemi che ci vengono segnalati dai nostri lettori, l’allungamento delle liste d’attesa soprattutto nella diagnostica anche per patologie che mettono in pericolo la vita dei pazienti, quando basta fare qualche chilometro e ottenere subito in Piemonte esami che in Liguria non è possibile neppure programmare.