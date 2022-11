Punto nascita San Paolo, l’Ordine dei Medici: “Lo spostamento porterà criticità a levante, meglio riaprire il Santa Corona”

Savona. Sarà analizzata “approfonditamente” in una “apposita riunione” del consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona la bozza del Piano Sociosanitario Regionale Ligure 2023-2025 che tanto ha fatto discutere (ad ogni livello) negli ultimi giorni.

“Da una prima lettura si rimarca anzitutto che appare singolare il fatto che i medici ed il personale sanitario abbiano appreso i contenuti del Piano dalla stampa e non direttamente dalla Regione, fatto alquanto bizzarro che ha anche dato origine ad interpretazioni fantasiose del piano stesso provocando il successivo intervento dell’assessore Gratarola – spiega in una nota il presidente Luca Corti – Le notizie emerse riguardo ad un eventuale spostamento del punto nascite dall’ospedale di Savona al Santa Corona preoccupano l’Ordine perché tale spostamento, peraltro non citato nel piano Sociosanitario, potrebbe far emergere notevoli criticità sul levante; pare a questo riguardo più ragionevole quanto sostenuto dall’assessore alla sanità che propone la riapertura del polo di ponente non appena reperito il personale necessario”.

L’Ordine, dunque, si riserva di analizzare meglio il Piano “per valutare eventuali criticità che saranno successivamente discusse dal presidente Corti insieme agli altri presidenti liguri in sede di federazione regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e portate, dalla federazione, all’attenzione della Regione”.