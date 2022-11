Promozione, scontro di metà classifica al Corrent: il live di Carcarese-Sampierdarenese

CARCARESE – SAMPIERDARENESE 0-0

Prima del fischio d’inizio, le squadre sono entrate in campo con 14 donne e il cartellone “No alla violenza sulle donne”. È intervenuta anche l’assessore Enrica Bertone per mandare il suo messaggio contro questa importante battaglia. Venerdì si celebrerà la Giornata Internazionale sul tema

Carcare. Tredici punti sono quelli conquistati in queste prime dieci giornate da Carcarese e Sampierdarenese, entrambe hanno collezionato: 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Stessi numeri e stessa voglia di fare bene per le due formazioni liguri che oggi si affrontano al Candido Corrent alle ore 15 in quello che a tutti gli effetti si può definire uno scontro diretto.

Le due squadre si trovano a metà classifica e l’obiettivo è allontanarsi sempre di più dalla zona play out, ora distante appena 5 lunghezze, e guadagnare il prima possibile la salvezza.

Dopo il successo di mercoledì contro il Pietra Ligure in Coppa Italia, la Carcarese andrà a caccia della prima vittoria tra le mura amiche in campionato, dove ha dimostrato di fare maggior fatica. Al contrario dei genovesi che al Morgavi hanno conquistato ben 10 punti dei 13 totali (in trasferta solo pareggi).

Entrambe arrivano da un pari con squadre di alto profilo: i valbormidesi con il Celle Varazze, la Sampierdarenese con il Serra Riccò.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti, Croce, Spozio, Alò, Dematteis, Bertoni, Gamba, Brignone, Brovida. A disp.: Delfino, Basso, Bianchi, Manfredi, Gavarone, Prina, Canaparo, Revello, Mombelloni. All. Loris Chiarlone

SAMPIERDARENESE: Lo Vecchio, Gallo, Pittaluga, Burdo, De Simone, Mastrogiovanni, Chiarabini, Costa, Fassi, Argeri, Fiorucci. A disp.: Massone, Signorastri, Cadenasso, Biagini, Morano, Parodi, Firrarello, Durante. All. Luca Carrubba

ARBITRO: Nicola Garibaldi di Chiavari

ASSISTENTI: Lorenzo Toro di Chiavari e Davide Biggi di Genova