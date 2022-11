Promozione, la Carcarese perde tra rabbia e proteste: festa Sampierdarenese

CARCARESE – SAMPIERDARENESE 0-1 (24’ Argeri)

52’ Finisce la partita, nonostante il cuore la Carcarese non riesce a trovare il meritato pari

45’ sei minuti di recupero, la Carcarese continua l’assegno senza però riuscire ad essere incisiva

40’ Cross interessante in area di Bianchi, ma Lo Vecchio riesce ad anticipare Canaparo e fare suo il pallone

34’ Gallo lascia spazio a Cadenasso

33’ Azione insistita della Carcarese che sotto di un gol e con l’uomo in meno tira fuori il cuore: Bianchi dalla sinistra crossa in area, dove Canaparo colpisce di testa, Lo Vecchio sblocca senza problemi

30’ un cambio per parte: per gli ospiti entra Bagni al posto di Chiarabini, per i locali Prina per Bertoni

29’ Ancora proteste: Bertoni spinto sulla linea di fondo, cade a terra. Anche in questo caso per Garibaldi non ci sono gli estremi per un calcio di rigore

23’ Esce Costa, entra Firrarello

22’ CARCARESE IN 10! Tensione in campo, dopo il colloquio con il guardalinee, l’arbitro sventola il cartellino rosso a Brovida, probabilmente reo di qualche spinta di troppo a palla lontana ai danno di un difensore ospite

18’ Altro episodio dubbio in area, questa volta su Bianchi

18’ secondo cambio per la Carcarese: Canaparo per Dematteis

16’ Bianchi si guadagna la punizione dal vertice destri dell’area, Alò di prende la responsabilità di batterla: Lo Vecchio allontana con i pugni

14’ Infortunio per Burdo, al suo posto Signorastri

11’ Mister Chiarlone si gioca la carta Bianchi, entra al posto di Gamba

5’ Ancora protesta dei biancorossi per un tocco di mano di De Simone in area di conclusione di Brovida, l’arbitro invita a proseguire

3’ Ripartenza micidiale della Sampierdarenese: scambio tra Fassi e Argeri, quest’ultimo calcia dal limite e colpisce il PALO, sul rimpallo ci riprova ma svirgola

1’ Via alla ripresa, stessi 11 in campo

SECONDO TEMPO

45’ Finisce il primo tempo

40’ Bel cross di Bonifacino dalla sinistra, bravo Mastrogiovanni ad anticipare tutti di testa in area piccola e a sventare la minaccia

32’ Grandi proteste della Carcarese; anche sugli spalti, per un dubbio rigore: Gallo prende il pallone a Brignone che cade a terra, per Garibaldi l’intervento è sul pallone

28’ Rischia la Sampierdarenese: cross di Moretti dalla destra, intercetta Costa che respinge verso la porta, per fortuna dei locali la deviazione finisce sopra la traversa

26’ Brovida prova a dare una scossa alla squadra con un’azione personale: scarta due avversari e si avvina all’area, dove capitan Mastrogiovanni ferma la sua corsa

24’ GOOOOOL! Argeri si fa perdonare, riceve dalla destra da Chiarabini, e lascia partire il diagonale che vale il vantaggio

17’ Moretti sbaglia tutto e regala il pallone ad Argeri che riceve centralmente e dal limite tenta il tiro, troppo debole per impensierire Giribaldi. Una vera occasione sprecata dal 10 ospite

13’ Partita fin qui piuttosto equilibrata, anche se sono i genovesi ad essere più offensivi, qualche errore di troppo per la difesa biancorossa

6’ Giribaldi impegnato direttamente da calcio d’angolo, il portiere locale e attendo e con il pugno allontana

1’ Si parte alle 15:02

Prima del fischio d’inizio, le squadre sono entrate in campo con 14 donne e il cartellone “No alla violenza sulle donne”. È intervenuta anche l’assessore Enrica Bertone per mandare il suo messaggio contro questa importante battaglia. Venerdì si celebrerà la Giornata Internazionale sul tema

Carcare. Tredici punti sono quelli conquistati in queste prime dieci giornate da Carcarese e Sampierdarenese, entrambe hanno collezionato: 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Stessi numeri e stessa voglia di fare bene per le due formazioni liguri che oggi si affrontano al Candido Corrent alle ore 15 in quello che a tutti gli effetti si può definire uno scontro diretto.

Le due squadre si trovano a metà classifica e l’obiettivo è allontanarsi sempre di più dalla zona play out, ora distante appena 5 lunghezze, e guadagnare il prima possibile la salvezza.

Dopo il successo di mercoledì contro il Pietra Ligure in Coppa Italia, la Carcarese andrà a caccia della prima vittoria tra le mura amiche in campionato, dove ha dimostrato di fare maggior fatica. Al contrario dei genovesi che al Morgavi hanno conquistato ben 10 punti dei 13 totali (in trasferta solo pareggi).

Entrambe arrivano da un pari con squadre di alto profilo: i valbormidesi con il Celle Varazze, la Sampierdarenese con il Serra Riccò.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti, Croce, Spozio, Alò, Dematteis, Bertoni, Gamba, Brignone, Brovida. A disp.: Delfino, Basso, Bianchi, Manfredi, Gavarone, Prina, Canaparo, Revello, Mombelloni. All. Loris Chiarlone

SAMPIERDARENESE: Lo Vecchio, Gallo, Pittaluga, Burdo, De Simone, Mastrogiovanni, Chiarabini, Costa, Fassi, Argeri, Fiorucci. A disp.: Massone, Signorastri, Cadenasso, Biagini, Morano, Parodi, Firrarello, Durante. All. Roberto Pittaluga

ARBITRO: Nicola Garibaldi di Chiavari

ASSISTENTI: Lorenzo Toro di Chiavari e Davide Biggi di Genova