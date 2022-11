Promozione, il Pietra Ligure ospita la Carcarese: la web cronaca della partita

PIETRA LIGURE – CARCARESE 0-0

39’ Rovere va via in velocità sulla sinistra e la mette in area piccola, dove Dominici non ci arriva di un soffio

35’ Punizione di Bianchi dalla destra, Brignone colpisce di testa, ma non riesce ad angolare il giusto: palla sul fondo

33’ Occasionissima per la Carcarese: Bianchi ruba palla al difensore sulla destra e serve corto Brignone che crossa in area, Alò spara alto un rigore in movimento

30’ Nel giro di pochi secondi, Szerdi impegna per due volte Giribaldi dalla distanza, con due conclusioni insidiose dirette all’angolino, il portiere ospite – pur con la visuale disturbata -riesce ad opporsi ad entrambe

26’ Fin qui Pietra più pericoloso e aggressivo, la Carcarese fa fatica a creare e si affida ai lanci lunghi per Brignone

24’ Giallo per Brignone falloso su D’Aprile

20’ Insolito ci prova dalla distanza, Giribaldi abbraccia il pallone

18’ Cross di Insolito dalla destra per Dominici che si infila in area e di prima calcia, ma non centra lo specchio

12’ Ammonito Ayalas

6’ Il Pietra si da vedere dalle parti di Giribaldi: dalla sinistra Varaldo entra in area e mette un cross interessante per Rovere, bravo Prina ad anticipare l’avversario

Si parte alle 15:01

Pietra Ligure. Dopo le semifinali di Coppa Italia, tornano ad affrontarsi Pietra Ligure e Carcarese. Questa volta si gioca al Giacomo De Vincenzi, fischio d’inizio alle ore 15.

Dieci giorni fa ad avere la meglio sono stati i valbormidesi che, grazie ad una vittoria per 2 a 0, hanno eliminato la squadra di mister Pisano dai giochi. Ma oggi sarà un’altra partita. Se, infatti, la Coppa Italia non era tra gli obiettivi stagionali, lo è il campionato dove stanno facendo molto bene: su 11 partite ne hanno vinte 8, pareggiata una e perse due, risultati che permettono al Pietra di occupare il secondo posto in classifica, ad appena due punti dalla capolista Praese.

Numeri e obiettivi diversi per la Carcarese, squadra che punta alla salvezza. Al momento è decima in classifica, a quota 13 punti, a +4 dalla zona playout, dalla quale domenica dopo domenica cerca di allontanarsi sempre di più. La formazione di mister Chiarlone ha dimostrato di poter mettere in difficoltà tutte le avversarie affrontate finora, ma un po’ di sfortuna, unita a qualche errore di troppo (soprattutto al Corrent), le hanno fatto lasciare qualche punto per strada. I biancorossi, infatti, hanno dimostrato di avere minore difficoltà in trasferta dove hanno guadagnato l’85% dei loro punti (in casa invece solo pareggi e sconfitte) Oggi, però, devono fare i conti con una panchina corta a causa delle numerose assenze.

FORMAZIONI

PIETRA LIGURE: Duberti, Fiorenzo, Ayalas, Corciulo, Rimassa, Mehmetaj, Szerdi, Asteggiante, Ballone, Bolia, Battuello. A disp.: Vernice, Andreetto, Ponzo, Puddu, Vignone, Dovere, Aicardi, Varaldo, Odasso All. Mario Pisano

CARCARESE: Giribaldi, Gavarone, Mombelloni, Revello, Spozio, Moretti, Alò, Prina, Dematteis, Brignone, Bianchi. A disp.: Delfino, Basso, Bianchi, Canaparo, Manfredi, Giles, Bonifacino, Gamba, Bertoni, Baccino. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Rodolfo Corellino di Genova

ASSISTENTI: Lorenzo Trucco di Imperia e Silvano Salvestrini di Albenga