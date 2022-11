Processo Tirreno Power, deposti due testi d’accusa: “Regolarità procedure ambientali e amministrative dell’azienda”

Vado Ligure. Nuova udienza per Tirreno Power oggi, nel corso del quale hanno deposto due testi dell’accusa, convocati dalle parti civili. “Entrambi hanno confermato la regolarità delle procedure ambientali e amministrative relative all’azienda su cui sono stati chiamati a pronunciarsi” affermano dall’azienda vadese.

Gaetano Settimo, esperto di qualità dell’aria dell’Istituto superiore di sanità, ha parlato dello Sme, il sistema di misurazione delle emissioni il cui posizionamento è stato uno dei motivi per cui venne chiesto e disposto il sequestro dei gruppi a carbone.

“Nelle scorse udienze era già stata appurata la formale correttezza della collocazione del misuratore, autorizzata dal ministero dell’Ambiente – fanno sapere da Tirreno Power in una nota -. Oggi in aula il tecnico dell’Iss ha confermato che nella sostanza, per quanto riguarda le polveri sottili e ultrasottili, non c’è differenza nelle misurazioni delle emissioni registrate dallo Sme installato direttamente nel camino o posto sui tubi che portano al camino, come era nel caso dell’impianto di Tirreno Power”.

Ha poi deposto l’ex direttore generale del ministero dell’Ambiente, Mariano Grillo. “Anche in questo caso è stata ribadita la correttezza dell’operato dell’azienda, approfondendo in particolare il tema dell’utilizzo dell’olio combustibile. Grillo ha poi smentito che vi sia mai stata alcuna richiesta, anche informale, da parte dell’azienda per fare una norma ad hoc relativa all’impianto di Vado Ligure”, conclude la nota.