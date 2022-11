Prima Categoria: Quiliano&Valleggia notte da capolista, Veloce ennesima sconfitta

Volano sempre più in alto le aquile del Quiliano&Valleggia. La formazione di Enrico Ferraro si è portata al primo posto in classifica battendo 1 a 0 il Multedo in trasferta. Decisivo il goal di Bazzano. A quota venti, i quilianesi/valleggini guarderanno con attenzione alla sfida tra Speranza e Masone, per capire se i genovesi opereranno il controsorpasso.

Ancora una sconfitta per la Veloce, ferma a 0 punti in classifica. In casa dell’Olimpic la formazione di Musso e Ceraolo è stata superata con un sonoro 6 a 0. Salvezza sempre più chimera visto il progressivo peggioramento dei risultati.

Scendendo in Seconda Categoria, vittoria del Dego nel girone “b”. La formazione di Massimiliano Brignone si è fatta bastare un goal di Mozzone per fare bottino pieno contro la formazione “b” dello Speranza.