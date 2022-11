Prima Categoria: il Vadino gioca con un giocatore svincolato, vittoria alla San Francesco Loano

Doccia gelata per il Vadino. La squadra di mister Alessandro Giunta era riuscita a ottenere un punto contro la quitata San Francesco Loano pareggiando 2 a 2. Tuttavia, il risultato non è stato omologato ed è stato assegnato il 3 a 0 a tavolino agli avversari perché il giocatore Giuseppe Coppola non risulta tesserato. Verrà riesaminata anche la gara tra il Vadino e il Plodio, vinta da valligiani e che quindi non avrà ripercussioni in termini di punti, visto che anche in quell’occasione il giocatore era tra i convocati. Una fattispecie che ricorda quanto accaduto alla Letimbro nel Girone “b”.

La classifica aggiornata: Camporosso 18; San Francesco Loano 15; Pontelungo 13; Area Calcio Andora 12; Aurora 11; Millesimo e Plodio 10; Altarese 6; Vadino 5; San Filippo Yepp, Mallare e Virtus Sanremo 4; Oneglia 2 (-4), Atletico Argentina -1 (-1)

Il comunicato del giudice sportivo

Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore COPPOLA Giuseppe della Società VADINO FC, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;

Rilevato, all’atto dell’inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore COPPOLA Giuseppe risulta essere svincolato;

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell’art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;

Richiamato l’art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 2-2;

Rilevato, altresì, dagli atti d’ufficio, che il suddetto calciatore nella corrente stagione sportiva e fino ad oggi ha preso parte alla gara PLODIO – VADINO del 9.10.22,senza, peraltro scendere in campo;

DISPONE

Di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 – 0 alla società SAN FRANCESCO LOANO;

Di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore COPPOLA Giuseppe, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;

Di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 17 novembre 2022 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società VADINO FC, Signor CONFORTI Matteo;

Di comminare l’ammenda di Euro 200 alla società VADINO FC, a titolo di responsabilità oggettiva;

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale, relativamente al fatto che il calciatore COPPOLA Giuseppe, nella corrente stagione ha preso parte alla gara PLODIO – VADINO del 9.10.22 senza, peraltro scendere in campo, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.