Prima Categoria “B”, il Quiliano&Valleggia festeggia al Picasso: Spotornese sconfitta 2-1 a primato a -1

Risultato: Quiliano&Valleggia 2-1 Spotornese (14’ Carocci, 30’ Bazzano, 50’ Lione)

Al 95’ il nervosismo prende il sopravvento: il direttore di gara prima espelle un collaboratore di mister Dorigo, poi sanziona alcuni giocatori in mischia.

Al 93’ il Quiliano&Valleggia ha la palla del 3-1, ma un difensore avversario si immola tenendo a galla gli ospiti.

L’arbitro comanda 6 minuti di recupero.

All’89’ Ormenisan con l’esterno cerca la rete del pareggio con una splendida finezza: Ferro accompagna il pallone il quale termina sopra la traversa, resiste la retroguardia del Quiliano&Valleggia.

All’81’ Tedesco prende il posto di uno stremato Perrone, mister Ferraro non vuole saperne di rinunciare alla fase offensiva.

Al 79’ incredibile occasione per la Spotornese. Il neo entrato Ferrotti controlla uno splendido suggerimento di Filippi scartando un difensore e mirando all’angolino: Ferro con un super intervento prende il volo dicendo di no, che occasione per gli ospiti!

Al 78’ mister Dorigo prova a riprenderla inserendo Vanara e Ferretti al posto di Bianco e Carminati.

Al 74’ Bianco ci prova direttamente da corner senza tuttavia riuscire a sorprendere Ferro: spinge la Spotornese alla ricerca del pareggio, si difendono gli uomini di Ferraro.

Al 71’ Ormenisan subentra a Intili, prosegue la sfida tattica tra i due allenatori.

Al 67’ Murialdo prende il posto di Saino, ancora una variazione tra le file dei locali.

Al 60’ Ferraro risponde sostituendo Salani con Fanelli. I biancorossoviola si ridisegnano con un 4-4-2 decisamente offensivo, Carocci da esterno passa a svolgere il ruolo di terzino.

Al 59’ mister Dorigo prova a riprenderla con una doppia sostituzione: Crovella e Shahini prendono il posto di Bogarin e dell’autore del gol Lione.

Al 54’ Saino trova Carocci tra le linee con quest’ultimo che, per non farsi rimontare dai difensori avversari, anticipa troppo una conclusione facile preda di Filippi.

Al 50’ tornano in partita i biancazzurri: Lione si avventa sulla corta respinta di Ferro trovando la rete del 2-1, esplode l’entusiasmo dei Drunkerz sulle tribune del Picasso!

Al 48’ Fabbretti dal limite dell’area prova a piazzare senza fortuna: pallone fuori di un soffio, trema ancora la retroguardia della Spotornese.

Alle 15:27 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio tra le file delle due squadre, entrambi i tecnici danno fiducia agli stessi 11 scelti per i primi 45’.

Termina cosí 2-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo frizzante, una prima frazione caratterizzata dalle chance create dal Quiliano&Valleggia che, complice una Spotornese in difficoltà, si trova meritatamente in vantaggio.

Al 38’ il match vive una fase di impasse, rifiatano le due squadre.

Al 32’ Saino ci prova dal limite dell’area dopo aver recuperato un pallone sanguinoso perso dalla retroguardia avversaria: blocca Filippi.

Al 30’ esulta Bazzano: il numero 11 del Quiliano&Valleggia porta meritatamente sul doppio vantaggio i suoi, è 2-0 al Picasso!

Al 27’ Bazzano a porta spalancata ha l’occasione per trovare la seconda rete, ma la sua deviazione ravvicinata termina alta: che brivido per gli ospiti!

Al 20’ spingono ancora i padroni di casa, Spotornese in affanno.

Al 14’ si sblocca la sfida. Carocci impatta un pallone vacante in area di rigore fulminando Filippo: è 1-0 biancorossoviola!

Al 5’ le due squadre si studiano: frizzante il Quiliano&Valleggia, sulla difensiva la Spotornese.

Alle ore 14:31 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della gara.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da Enrico Ferraro si schierano con Ferro, Salani, La Piana, Buffo, Fabbretti, Russo, Carocci, Saino, Perrone, Grippo (C) e Bazzano.

In panchina si accomodano Cambone, Fiori, Rubino, Meta, Canale, D’Amico, Fanelli, Tedesco e Murialdo.

La Spotornese di mister Dorigo risponde con Filippi, Zhuzhi, Bogarin, Lione, P. Cosentino, A. Cosentino (C), Colombino, Orcino, Carminati, Intili e Bianco.

A disposizione ci sono Genta, Basso, Ottonello, Crovella, Shahini, Tomasi, Ferrotti, Ormenisan e Vanara.

Arbitro del match è il signor Vittorio Semini della sezione di Albenga.



Quiliano. Oggi presso l’Andrea Picasso va in scena Quiliano&Valleggia-Spotornese, match valevole per l’ottava giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria.