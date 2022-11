Prima Categoria “B”: Albissole e Letimbro si sfidano al Picasso: segui la cronaca LIVE del match

Risultato: Albissole 2-3 Letimbro (3’ Calcagno, 18’ Fidaleo, 33’ Rebagliati, 35’ Albanese, 93’ Belmonte)

Termina cosí 2-3 una partita davvero divertente.

Al 93’ incredibile al Picasso. Belmonte approfitta di uno splendido suggerimento da parte di un compagno fulminando Ottonello sul primo palo: esplode la gioia gialloblù, è 2-3 al Picasso!

Al 92’ la Letimbro sfiora la rete direttamente da punizione, pallone di poco a lato.

Al 91’ Murialdo subentra a Bozzo.

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero.

Al 90’ Porta spezza una ripartenza avversaria: cartellino giallo anche per lui.

All’86’ Valdora viene sanzionato a causa di un gallo tattico compiuto ai danni di Romano lanciato in ripartenza.

All’84’ mister Sarpero schiera Porta al posto di Biello.

All’81’ Belmonte rileva Fidaleo, applausi indirizzati al numero da parte del pubblico di fede gialloblù.

Al 79’ Romano dal limite dell’area prova a sorprendere Cerone, ma l’estremo difensore blocca senza particolari grattacapi.

Al 73’ tra le file dell’Albissole Fadlaoui prende il posto di Caroglio, mister Sarpero rafforza la retroguardia biancazzurra.

Al 72’ doppia enorme occasione per la Letimbro, ma Zignego prima e Vario poi non riescono a battere Ottonello: resiste la parità al Picasso.

Al 68’ mister Oliva richiama in panchina Aglietto per favorire l’ingresso in campo di Vario.

Al 67’ Calcagno dal limite dell’area cerca la soluzione a giro, pallone di poco alto.

Al 66’ Jacopo Ottonello si presenta a tu per tu con il portiere dell’Albissole venendo ipnotizzato da quest’ultimo: resiste l’equilibrio, ma che brivido per l’Albissole!

Al 65’ Valdora serve Zignego il quale, di testa, impegna Ottonello.

Al 57’ Caroglio nel cuore dell’area di rigore colpisce di testa mettendo a lato: clamorosa occasione per l’Albissole!

Al 54’ mister Oliva opta per cambiare qualcosa: Zignego dentro, fuori Albanese.

Al 50’ Pescio al volo dal limite dell’area cerca l’eurogol scheggiando la traversa: resiste la parità,’a che brivido per l’Albissole!

Al 49’ spinge la Letimbro, sarà corner per i gialloblù.

Alle 15:28 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio per la Letimbro (si ricorda la presenza di Ottonello al posto dell’ infortunato Guerra), doppia variazione invece nell’Albissole: Vallarino e Zucca prendono il posto di Damonte e Valle.

Termina cosí 2-2 senza ulteriori emozioni un primo tempo davvero scoppiettante, una prima frazione in cui entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto dando vita ad un match spettacolare.

Al 40’ Pescio viene sanzionato dal direttore di gara.

Al 35’ risponde nuovamente la Letimbro. Ottonello scappa sulla fascia trovando Albanese che, a porta spalancata, realizza un facile tap-in: 2-2 il risultato!

Al 33’ ecco il nuovo vantaggio dei biancazzurri: Rebagliati di testa fulmina Cerone trovando il nuovo vantaggio per i suoi, è 2-1 al Picasso!

Al 27’ la Letimbro spinge a testa bassa, tiene la retroguardia dell’Albissole.

Al 20’ mister Oliva è costretto ad operare una sostituzione: Ottonello prende il posto di Guerra.

Al 18’ ecco il pareggio degli ospiti. Fidaleo approfitta di un’incertezza di Ottonello trovando la rete della parità: è 1-1 al Picasso!

Al 13’ i gialloblù cercano la reazione, difendono ordinatamente i biancazzurri.

Al 3’ pronti via e Calcagno trova immediatamente il gol portando avanti i suoi: è 1-0 Albissole al Picasso!

Alle 14:31 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

La cronaca

Arbitro del match è il signor Daniel Vergani della sezione di Savona.

A disposizione ci sono Venturino, Mellogno, Zignego, Penna, Ottonello, Murialdo, Vario, Belmonte e Odenato.

Gli ospiti guidati da Maurizio Oliva rispondono con Cerone, Frumento, Bozzo, Fidaleo, Rossetti (C), Valdora, Pescio, Molinari, Aglietto, Guerra e Albanese.

In panchina si accomodano Malinverni, Fadlaoui, Lupi, Vallarino, Porta, Di Mare, Diana, Calabria e Zucca.

I padroni di casa allenati da mister Sarpero si schierano con Ottonello, Valle, Gagliardo, Caroglio, Curci, Biello, Romano, Damonte, Calcagno, Rebagliati (C) e Scotto.

Le formazioni

Quiliano. Oggi presso il “Picasso” si sfidano Albissole e Letimbro in una delle gare valevoli per la settima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).