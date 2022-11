Prima Categoria, accolto il reclamo del Vadino: omologato il 2-2 con la San Francesco Loano

Buona notizia per il Vadino che, tramite il reclamo alla iniziale sconfitta a tavolino contro la San Francesco Loano per via del mancato tesseramento del giocatore Giuseppe Coppola, si è visto accogliere suddetto reclamo e quindi omologare il 2-2 sul campo.

La classifica aggiornata: Camporosso 19; San Francesco Loano 16; Andora 15; Aurora e Pontelungo 14; Millesimo e Plodio 10; Vadino, Altarese 9; San Filippo Yepp 7; Virtus Sanremo e Mallare 4; Oneglia (-4) 2, Atletico Argentina 1 (-1)

Il comunicato del giudice sportivo

Reclamo presentato da ASD Vadino Football Club, avverso il solo provvedimento di cui al punto 1 della decisione emessa dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 31 del 3 novembre 2022.(punto 1 della decisione: “assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 – 0 alla società SAN FRANCESCO LOANO” in riferimento alla posizione irregolare del calciatore Coppola Giuseppe della società ASD Vadino Football Club).

Gara: ASD Vadino Football Club– San Francesco Loano(Prima Cat. Girone A) del 30 ottobre 2022.

La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dott. Eugenio Marcenaro, Avv. Barbara Costantino e Avv. Alessio CHIARLA con l’assistenza dell’Ing. Roberto Lazzarino, rappresentante dell’AIA Settore Arbitrale, nella riunione del 9 novembre 2022 ha pronunciato il seguente dispositivo:

ACCOGLIE il reclamo proposto dalla società ASD Vadino Football Club in relazione al motivo su cui il predetto ricorso si fonda e più precisamente in riferimento al solo punto 1 della decisione emessa dal Giudice Sportivo nel C.U. n. 31 del 3 novembre 2022.

Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 2-2, ordina l’omologazione del risultato maturato sul campo. Ordina la restituzione della tassa, non versata ed addebitata in acconto.