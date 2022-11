Priamar, Pusceddu punta la Letimbro: “Sarà una battaglia, contro il Savona abbiamo peccato di inesperienza”

Savona. Sabato pomeriggio scorso presso l’Augusto Briano è andata in scena l’anticipo valevole per l’ottava giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria che ha visto affrontarsi Savona e Priamar, due squadre desiderose di vincere per non perdere il contatto con i rispettivi obiettivi.

Alla fine a spuntarla sono stati gli Striscioni con un netto 3-0, un passivo pesante per una formazione, quella allenata da Gianfranco Pusceddu, dimostratasi piuttosto vivace e volenterosa di uscire da un momento difficile della stagione.

In vista del weekend non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte del tecnico della Priamar, allenatore il quale ha esordito dichiarando: “Il match di sabato è stato deciso dagli episodi. Il Savona, disponendo di giocatori con più esperienza e qualità rispetto ai miei, ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create. In occasione del primo gol Sofia ha tirato fuori davvero un bel jolly, la seconda rete invece è nato da un calcio d’angolo dove non c’era l’uomo sul primo palo, sono state due disattenzioni. Infine abbiamo subito il terzo gol a difesa schierata a causa di un altro errore, penso si sia vista la nostra inesperienza.”

Successivamente l’intervistato non ha fatto mancare un incoraggiamento ai suoi, una squadra molto giovane in cui crede in maniera decisa che ce la metterà tutta per salvarsi. “Cerco di far crescere i miei giocatori non solo dal punto di vista fisico e atletico – ha sottolineato Pusceddu – investo anche e soprattutto sulla personalità.”

In seguito l’intervistato ha ricordato il suo periodo alla guida del Savona, un’esperienza raccontata con affetto nonostante una stagione difficile a causa proprio di un passaggio di proprietà e disputata lontana dal Bacigalupo perché inagibile: “Ricordo un Savona-Varese 2-2 in cui recuperammo un doppio svantaggio in 10 contro 11. I tifosi sono sempre stati il dodicesimo uomo in campo del Vecchio Delfino, spingono chi scende in campo a dare sempre qualcosa in più. Savona è una città che ha fame di calcio, spero possano tornare dove gli compete.”

Infine Pusceddu ha concluso il proprio intervento svelando di credere fortemente in una salvezza considerata possibile, questo ringraziando Dal Piaz, Casalinuovo, Bardhi e coloro i quali hanno scelto di rimanere alla Priamar sposando un nuovo progetto che vede un interessante mix tra gioventù ed esperienza: “Ogni partita ha una storia a sè. Alcune assenze ci hanno penalizzato oltremodo, adesso però pensiamo al match contro la Letimbro, sarà una battaglia.”