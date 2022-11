Prenotazioni di analisi, visite o raggi: le parafarmacie liguri offriranno il servizio gratuitamente

Liguria. Le parafarmacie liguri aderenti all’UNAFTISP (Unione Nazionale Farmacisti Titolari di sola Parafarmacia) si rendono disponibili, a titolo gratuito, per la prenotazione di analisi, visite specialistiche e prestazioni di radiologia dal portale prenotosalute.regione.liguria.it

“Abbiamo più volte richiesto alla Regione di ricevere l’abilitazione alla convezione per il servizio di prenotazione CUP – spiega la coordinatrice Simona Capaccioli – dimostrando che le 150 parafarmacie liguri hanno tutte le competenze e le postazioni per erogarlo in convenzione esattamente come accade per le 590 farmacie liguri. Un servizio che tra l’altro è già disponibile in altre regioni come l’Emilia Romagna”.

In attesa del via libera da Genova, l’UNAFTISP ha così deciso di mettersi a disposizione dei cittadini gratuitamente: “Crediamo che questo servizio possa essere molto utile alle persone anziane o a coloro che non dispongono di un telefono che acceda ad internet, di un pc o di una stampante o che semplicemente non abbiano voglia o non siano in grado di telefonare al numero unico delle prenotazioni sanitarie. Le parafarmacie aderenti all’iniziativa si riconosceranno per la locandina che spiegherà il servizio”.

Si ricorda che da domani (30 novembre), sul portale prenotosalute.regione.liguria.it sarà possibile prenotare anche le analisi. Per farlo occorre avere a disposizione la tessera sanitaria, il codice fiscale e numero di ricetta.