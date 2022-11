Porti, Rixi: “Servono investimenti su impianti Gnl”

Liguria. “Abbiamo bisogno di investire sugli impianti per il Gnl nei porti. Per farlo servono norme stabili e la capacità del Paese di diversificare le fonti di rifornimento della catena logistica”.

Lo ha detto il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi nel suo intervento all’Assemblea pubblica di Federchimica-Assogasliquidi.

“Il mondo cambia in fretta e dobbiamo avere una macchina burocratica più agile, con norme adeguate alle sfide che questi anni ci impongono”.

“Quando si parla di transizione ecologica e di sostenibilità ambientale non si può fare a meno del gas liquido e soprattutto non si può fare a meno di ragionare sugli approvvigionamenti per automezzi e impianti al fine di renderli ecologicamente sostenibili, ma anche economicamente convenienti” ha concluso Rixi.

Le parole del vice ministro si inseriscono nel dibattito in corso sul nuovo impianto per la Liguria, che vede il comprensorio portuale di Vado Ligure come location possibile per ospitare l’infrastruttura di rifornimento, come già indicato dalla Port Authority sulla base delle istanze pervenute e al vaglio della stessa Autorità portuale.