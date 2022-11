Pontelungo, capitan Badoino commenta il pareggio contro il Camporosso: “Ci è mancata solo la rete, forse abbiamo disputato la partita migliore dell’anno”

Albenga. Dopo un inizio di stagione decisamente florido in zona gol per il Pontelungo, domenica è arrivata una piccola battuta di arresto contro i primi in classifica, il Camporosso: complice la grandissima prestazione del portiere, un’ottima difesa e alcuni palloni sprecati sotto porta, la squadra ingauna non è riuscita ad ottenere i tre punti, fondamentali per l’andamento del campionato. Se fosse stato un incontro di pugilato, avrebbero sicuramente vinto ai punti: ottimo palleggio, scambi rapidi e veloci, un mix tattico perfetto usato per penetrare con facilità l’area avversaria.

Il capitano della squadra, Giacomo Badoino, ci ha raccontato come ha vissuto il match dal campo: “Oggi è mancata solo la rete, abbiamo forse giocato la partita migliore dell’anno. Non abbiamo avuto paura di lottare, andando sempre su tutti i palloni e affrontando i nostri avversari a testa alta. Abbiamo avuto parecchie occasioni, complice la sfortuna e la giornata no, è andata comunque bene così”.

Mercoledì un nuovo incontro, questa volta di coppa, contro l’Andora: “Dobbiamo rimontare lo svantaggio dell’andata (gara terminata 2-1, ndr), sarà un partita molto difficile perchè sono un’ottima squadra. Ci proveremo: se giochiamo come oggi, sicuramente abbiamo buonissime basi per tentare la rimonta, serve ovviamente poi trovare anche il gol. Il fattore campo ci potrebbe aiutare molto: giocare in casa, in questo campo sintetico, ci aiuta ad esprimere al meglio il nostro gioco. Abbiamo giocato in trasferta in diversi campi in erba, dove il manto non ci ha agevolato, ora ci aspettano diversi campi sintetici dove si potrà giocare a calcio”.