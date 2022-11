Polemica a Ceriale sulla Servizi Ambientali: caos sui lavori e lo stop al servizio idrico

Ceriale. L’annuncio della Servizi Ambientali recitava: stop al servizio idrico dalle ore 14 e 30 fino a fine lavori, dunque almeno per tutte le ore pomeridiane di ieri, martedì 29 novembre, ma l’intervento di manutenzione straordinaria programmato sulle vasche di distribuzione nel territorio comunale di Ceriale ha visto non poche discrepanze rispetto all’erogazione dell’acqua.

Si è verificato un mancato sincronismo sugli avvisi divulgati in precedenza, che hanno creato caos nella comunità locale e in particolare in alcune attività che, pensando di rimanere senza servizio idrico, hanno deciso una chiusura temporanea.

“La Servizi Ambientali ha risolto temporaneamente il problema della chiusura dell’acqua. Sicuramente potremmo passare tutte le feste natalizie senza problemi al servizio idrico… Salvo emergenze non prevedibili, come di norma” ha riferito ieri il vice sindaco e assessore Luigi Giordano, intorno alle 12.00, dunque ben prima rispetto alle comunicazioni ufficiali diffuse all’utenza.

Parole che sui social sono rapidamente rimbalzate nella cittadina cerialese, scatenando dure reazioni e polemiche. Anche l’amministrazione comunale ha chiesto spiegazioni rispetto all’organizzazione dei lavori e alle sue conseguenze in merito al servizio idrico.

“Ci hanno prima comunicato che l’erogazione dell’acqua non sarebbe stata garantita dalle 14 e 30 fino a questa mattina (senza specificare, tra l’altro, un orario come riferito anche da un addetto della Servizi Ambientali…), quindi come attività abbiamo messo un cartello per avvisare la clientela sulla chiusura momentanea, invece ieri alle 12.00 tutto era già risolto, quindi abbiamo perso le ore lavorative della tavola calda a pranzo e oggi abbiamo la metà della clientela in quanto si era previsto che l’intervento poteva allungarsi oltre la mattinata odierna” racconta il titolare di un esercizio cerialese che, come altri, ha subito gravi disagi per la gestione dei lavori.

Non sono mancate forti lamentele, naturalmente, con la Servizi Ambientali, finita nel mirino delle attività produttive e commerciali di Ceriale, danneggiate dalla gestione dell’intervento alle vasche di distribuzione: una posizione assunta dallo stesso Comune cerialese, considerando il danno recato in un momento economico non certo semplice.