Pioggia torrenziale e vento: alberi caduti, pali pericolanti e allagamenti. Notte di super lavoro per i vigili del fuoco

Savona. Il ciclone Poppea, come da previsioni (QUI il l’avviso di allerta meteo), si è abbattuto sull’Italia. E la Liguria, e in particolare il savonese, non sono rimasti esenti.

Nella notte e fino al mattino, pioggia torrenziale e vento forte, infatti, non hanno dato tregua, costringendo i vigili del fuoco a numerosi interventi.

Nessuna criticità in particolare, ma diversi i danni in tutta la Provincia causati in particolare dal vento di burrasca tra alberi caduti e pali pericolanti.

La fase più intensa è stata intorno alle 5, ma al momento stanno ancora operando sul territorio 6 squadre di vvf.