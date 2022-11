Pioggia e temporali in arrivo sulla Liguria: emanata l’allerta gialla per centro, levante ed entroterra

Liguria. Arpal ha emesso l’allerta gialla per temporali che interesserà il centro levante della regione (zone B, C ed E). L’allerta entrerà in vigore alle 18 di oggi martedì 1 novembre e si concluderà alle 14 di domani mercoledì 2 novembre.

Cambio di scenario meteorologico sulla Liguria. Dopo l’alta pressione e le temperature decisamente sopra la media stagionale degli ultimi giorni, la pioggia sta tornando sulla nostra regione. Le nubi di questa mattina e le prime precipitazioni che interessano l’estremo ponente (anche d’intensità moderata, 18.2 millimetri in un’ora a Borgomaro), segnalano, infatti, l’arrivo di un fronte proveniente da ovest, seguito da aria instabile che, nelle prossime ore, sarà responsabile di rovesci e temporali, che attraverseranno la Liguria a iniziare da ponente. Dal pomeriggio i fenomeni saranno più localizzati sul centro levante con intensità anche localmente forti; l’instabilità proseguirà fino a metà della giornata di domani, mercoledì 2 novembre, sempre con fenomeni forti più probabili sul centro levante. Poi, l’ingresso di aria più secca porterà ad un esaurimento dei fenomeni.

Tra giovedì e venerdì è, invece, atteso l’arrivo di un’estesa perturbazione che provocherà piogge diffuse ma anche rovesci e temporali; inoltre rinforzeranno i venti dai quadranti meridionali fino a burrasca e saranno possibili mareggiate su tutte le coste. Da segnalare un importante calo delle temperature, maggiormente avvertibile visti i valori raggiunti nei giorni scorsi e che torneranno verso le medie del periodo. Nella notte le minime sono calate di alcuni gradi (Genova Centro Funzionale 16.3, Savona Istituto Nautico 18.0, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 14.8, La Spezia 11.8, minima assoluta 1.7 a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio, in provincia di Genova).

Ecco il dettaglio della previsione contenuta nell’avviso meteorologico emesso questa mattina.

Oggi martedì 1 novembre il transito di un sistema frontale, seguito da aria instabile, interessa la regione con piogge, rovesci e temporali generalmente moderati. Fino al pomeriggio non è esclusa una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. A partire dal pomeriggio i fenomeni risulteranno più localizzati sul centro-levante con cumulate orarie puntualmente forti. Su B, C ed E pertanto sarà presente un’alta probabilità di temporali forti.

Domani mercoledì 2 novembre durante le ore notturne e fino a metà giornata sarà presente un’alta probabilità di temporali forti su B, C ed E, bassa probabilità di temporali forti su A e D. L’ingresso di aria temporaneamente più secca favorirà, a partire dal pomeriggio, l’esaurimento dei fenomeni.

Dopodomani giovedì 3 novembre dal pomeriggio l’ingresso di un esteso ed intenso fronte di origine atlantica porterà un peggioramento su tutta la regione. Sono attese piogge e rovesci diffusi a partire dal centro-ponente in estensione al Levante con cumulate significative su tutte le zone. Bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Venti forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca. Mare molto mosso con tendenza ad aumentare fino a loc. agitato su C. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta saranno pubblicato messaggi di monitoraggio reperibili sul sito e inviati anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).