Pietra Ligure piange la scomparsa di Gianni Riboldi, “l’angelo” della guerra tra le due Coree

Pietra Ligure. Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa di Giovanni (Gianni) Riboldi, conosciuto da tutti i pietresi come il “Coreano“.

Riboldi si era guadagnato questo soprannome dopo aver prestato servizio – negli anni ’50 – alla prima missione di pace italiana all’estero durante la guerra tra le due Coree. Il 97 pietrese lavorò in un ospedale da campo mettendo in salvo molte vite umane.

Un gesto che gli valse il conferimento di diverse onorificenze, come quella prestigiosa del presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi. Ma due anni fa anche il Comune di Pietra Ligure aveva deciso di conferire un’attestato di benemerenza all’illustre concittadino nel giorno del suo 95esimo compleanno.

“E’ stata veramente una grande emozione incontrare a casa sua questo splendido novantacinquenne dai ragionamenti impeccabili, la memoria di ferro e il fisico ancora in forma – aveva dichiarato in quell’occasione il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi -. E’ stato commovente sentirlo raccontare del suo contingente, di cui lui è l’ultimo superstite, delle difficilissime condizioni climatiche e ambientali in cui si trovarono ad operare con mezzi non proprio all’avanguardia, degli sforzi instancabili per prestare cura e soccorso alle vittime di quel conflitto e alla popolazione locale priva di assistenza sanitaria”.

I funerali di Gianni Riboldi si svolgeranno sabato 26 novembre, alle 15, presso la Basilica di San Nicolò di Pietra Ligure.