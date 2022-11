Pietra Ligure, investito da un’auto nei pressi della stazione: soccorsi mobilitati

Pietra Ligure. Investimento pedonale, intorno alle 17, a Pietra Ligure. È successo nei pressi della stazione, dove un 65enne è stato travolto da un’auto.

La dinamica dell’accaduto è ancora in via di accertamento, ma quel che è certo è che l’uomo ha riportato ferite ed escoriazioni in seguito all’impatto.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di un’ambulanza della croce bianca di Borgio, dell’automedica del 118 e della polstrada.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona.