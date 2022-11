Pietra Ligure, Carrara all’attacco: “Progetti edilizi abnormi, si torna agli anni ’70?”

Pietra Ligure. “Stiamo tornando agli anni ’70? A guardarsi intorno sembra di sì. Infatti, sembra di essere ritornati al fervore “dissennato” di 50 anni fa in cui si costruiva dappertutto, coi risultati di devastazione e sconvolgimento del territorio che sono sotto gli occhi di ognuno. Già l’anno scorso, il 18 giugno, avevamo presentato una mozione consiliare nella quale, viste le imponenti costruzioni che si stavano innalzando in varie zone di Pietra Ligure, chiedevamo l’adozione di misure di salvaguardia del territorio in vista del nuovo piano regolatore. Mozione dal Sindaco regolarmente respinta”.

Così il consigliere comunale di opposizione a Pietra Ligure Mario Carrara, che torna all’attacco dell’amministrazione comunale, questa volta con riferimento alla progettualità edilizia e pianificazione territoriale.

“Il “piano casa”, che può comportare aumenti dei volumi originari anche del 35%, sta dando origine a vere costruzioni “abnormi”: casette di due o tre piani che divengono condomini divisi, per lo più, in nuovi minialloggi. Tutto questo succede senza che vengano presi provvedimenti di salvaguardia o, almeno, che i progetti vengano vagliati con maggiore attenzione e ponderazione, specialmente quando dagli stessi progetti si può immaginare che comporteranno conseguenze di stravolgimento dell’ambiente architettonico nel quale ricadono” aggiunge Carrara.

E il consigliere di minoranza cita tre casi emblematici attuali:

“1) Il “piano casa” sull’edificio ex Gavioli, in via della Cornice: una casetta di due piani che era posta proprio sul margine di una delle curve che formano la strada e la via pedonale delle Crovare. Qui, “l’impatto visivo” tra ciò “che era” e quello “che sta diventando”, specie se visto dal basso, dalla via Aurelia, è veramente impressionante. Da una casetta di due piani, sta venendo fuori un palazzo di quattro, per cui mentre ci si chiede come sia possibile una cosa del genere, si fatica a credere che l’ampliamento della volumetria sia contenuto entro i “limiti” del 35%; lascia ancor più perplessi coloro che transitano in via Cornice, che si chiedono se, in un caso del genere, che ha visto la totale demolizione e ricostruzione della struttura, non si potesse ottenere, quantomeno, un arretramento maggiore del nuovo edificio rispetto alla carreggiata. Infatti, l’impressione che se ne ha è che, nonostante nella progettazione si indichi la realizzazione di un nuovo marciapiede pedonale tra la nuova casa e via della Cornice, sembra che l’edificio stesso sia stato, invece, ricostruito, per buona parte, esattamente dove era già il muro perimetrale del precedente, se si fa eccezione per lo “smussamento” di uno spigolo della vecchia costruzione che “invadeva” il preesistente spazio pedonale”.

“2) Il “piano casa” in via del Soccorso, già di proprietà di Pellegrini Luigi. Anche in questo caso, lasciano impressionati le dimensioni di questo nuovo palazzo, costruito “ex novo” dopo la demolizione del precedente edificio. Anche qui si constata come una casa composta da due piani, diventi un grande palazzo di quattro. E anche qui, come nel caso precedente, lascia più che perplessi il fatto che si sia consentito che la successiva ricostruzione sia stata effettuata “quasi”, se non “pressoché”, proprio sul limite della strada, come le foto dimostrano. C’è da chiedersi: ma siccome si trattava di un edificio ricostruito di sana pianta, non poteva essere concordato o disposto un arretramento ben maggiore di quello che sembra risultare, finiti i lavori? E nessuno si è accorto o chiesto come mai nella relazione tecnica allegata al progetto, di “marciapiede” e “arretramento” non se ne faccia cenno? A nessuno del Comune interessava che ci fosse “un vero distacco” ed un marciapiede funzionale su via Soccorso, costruendosi la casa nuova?”

“3) L’antica villa “Rocca” sul Trabocchetto, già di proprietà del Sindaco Morello e, quindi, di Pellegrini Egidio. In questo caso, ci soffermiamo di più perché, a differenza dei due precedenti, l’iter del progetto non si è ancora concluso. Anche in questo caso si vuole applicare la legge del “piano casa”. Esso prevede la completa demolizione della stessa antica villa e della sua dependance, l’aumento volumetrico del “piano casa” e la traslazione del nuovo volume in un’altra posizione, entro i 50 metri dalla collocazione attuale dell’antica villa dal valore storico”.

“Non è venuto in mente a nessuno dell’Amministrazione comunale, specie a chi gestisce e segue le deleghe all’urbanistica ed all’edilizia privata (cioè il Sindaco De Vincenzi) di interpellare, di coinvolgere la Sovrintendenza ai monumenti, trattandosi, in un caso del genere, di un proprio preciso dovere? E non è venuto in mente a nessuno che il nuovo progetto, con il nuovo palazzo ed il suo conseguente carico insediativo di gente e di traffico andrà a far gravare tutte le automobili in un vero “imbuto” viario, con una sola stradina percorribile d’accesso a una corsia che ha un unico sbocco su via della Cornice, perché dall’altra parte ci sono le scale dalle scuole elementari?”.

“Tutte queste cose ce le chiediamo perché stanno destando allarme e preoccupazione in tutto il quartiere; considerando pure il fatto che la Giunta comunale ha “velocemente” già approvato la relativa convenzione edilizia lo scorso 15 Novembre, c’è veramente da pensare che l’Amministrazione comunale, nel “seguire” questo “questo” caso, si dimostri davvero più che sollecita ed “efficientissima”. Forse troppo! Ma l’impressione che se ne ha è che non stia facendo quello che dovrebbe: cioè il suo dovere nel tutelare l’interesse “pubblico”. Sarà opportuno che se ne parli anche in Consiglio comunale” conclude l’esponente di minoranza.