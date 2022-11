Pier Paolo Cervone a Varazze per ricordare la figura del Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia

Varazze. Giovedì 3 novembre il giornalista Pier Paolo Cervone, ex sindaco di Finale Ligure, ricorderà la figura del Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia.

Appassionato di storia, in specie della Grande Guerrra, ha già scritto numerosi volumi dedicati a quel periodo drammatico (il fatidico 1915-1918) e il prossimo (decimo della serie) è previsto per i primi mesi dell’anno nuovo. S’intitolerà “D’Annunzio e Caviglia nella battaglia di Fiume”. L’editore è sempre Mursia di Milano.

La conferenza e la cerimonia commemorativa sono organizzate dal Comune di Varazze con l’ausilio delle associazioni combattentische e d’arma della cittadina. Dopo il raduno, alle 10, a Palazzo comunale sono previsti alzabandiera in piazza De Gasperi, interventi delle autorità in Largo Milite Ignoto e una sosta davanti al Monumento ai Caduti in piazza Sant’Ambrogio. Cervone parlerà alle 11 dando vita a una conferenza dibattito con gli studenti della terza media della scuola secondaria nel Teatro Don Bosco.

Numerose la domande che i ragazzi rivolgeranno allo scrittore sugli episodi chiave della lunga vita del Maresciallo d’Italia nato a Finale Ligure nato nel 1862, dove si è spento nel 1945. Caviglia viene soprattutto ricordato per le vittorie riportate nel corso della Prima Guerra mondiale sulla Bainsizza e nella battaglia conclusiva sul Piave. I suoi reparti sono stati i primi ad entrare nella Vittorio Veneto liberata.