Piaggio Aerospace e Laerh, Benveduti chiede incontro ai ministeri: “Salvaguardare occupazione”

Liguria. Al più presto un incontro che chiarisca il quadro delle problematiche e le possibili azioni da intraprendere in merito alla vicenda di Piaggio Aerospace, LaerH e il loro indotto, che coinvolge i siti produttivi di Villanova d’Albenga e Genova. È la richiesta formulata da Regione Liguria al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e al Ministro della Difesa Guido Crosetto a firma dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Da molto tempo questa vicenda si protrae, sotto la guida del Commissario Vincenzo Nicastro, ma tutt’oggi non è ancora riuscita a trovare un epilogo, necessitando, forse, di una più chiara visione strategica di politica industriale”, sottolinea l’assessore Andrea Benveduti.

“Abbiamo pertanto richiesto ai nuovi ministri competenti un incontro, come già avvenuto in passato e così come a me urgentemente rappresentato dalle associazioni sindacali, per chiarire le difficoltà del presente e traguardare l’arrivo di un acquirente che proponga un concreto piano di sviluppo nel medio-lungo termine che mantenga l’interezza produttiva dei due siti di Villanova d’Albenga e Sestri Ponente e valorizzi al meglio l’efficace gestione commissariale”, ha concluso l’assessore.