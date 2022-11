Peste suina, vertice in Prefettura: “La Regione promette più risorse per l’abbattimento dei cinghiali”

Savona. La peste suina e la proliferazione degli ungulati in provincia sono stati al centro della riunione che si è tenuta questa mattina in Prefettura a Savona.

Nel corso dei lavori sono state innanzitutto raccolte “le preoccupazioni degli amministratori locali in merito a una serie di criticità, già da tempo presenti nei rispettivi territori, legate alla presenza di cinghiali, sia dal punto di vista sanitario che da quello, più generale, connesso ai potenziali rischi che ne derivano per la sicurezza della circolazione sulle pubbliche vie, oltre che per i danni procurati agli arredi urbani ed alle coltivazioni insistenti nei rispettivi comprensori” si legge in una nota della Prefettura di Savona.

A ciò si aggiunge il timore per l’azione di richiamo di predatori anche in ambito extra boschivo, che gli ungulati potrebbero favorire. I sindaci, unitamente al presidente della Provincia e al direttore generale dell’Anci Liguria, hanno evidenziato “la necessità di individuare soluzioni alle citate problematiche, considerate di grande impatto sulla cittadinanza”.

Il commissario straordinario ha avuto modo di illustrare ai presenti le misure assunte per contenere al massimo i rischi sanitari discendenti dalla diffusione della malattia, che restano, comunque, limitati alla popolazione animale, soffermandosi sulla delimitazione di due distinte aree di restrizione e l’avvenuta realizzazione, con l’utilizzo di fondi pubblici, di reti di contenimento che si estendono per una lunghezza totale di 160 km, nonché sulla necessità di potenziare le attività di ricerca attiva delle carcasse in collaborazione con le Regioni e quelle di depopolamento dei cinghiali che, come è noto, hanno alti indici di riproduzione.

I rappresentanti della Regione Liguria, in relazione ai profili sanitari e a quelli afferenti la gestione della fauna selvatica, hanno sottolineatio le iniziative assunte per implementare la bio–sicurezza negli allevamenti, la ricerca delle carcasse – ritenuta di fondamentale importanza per il definitivo superamento dell’emergenza – ed il maggiore coinvolgimento dei cacciatori nelle attività depopolamento. Al riguardo hanno reso noto che sono state predisposte richieste ai competenti organi regionali per un incremento delle risorse finanziarie destinate all’abbattimento degli animali in parola, che avrebbe positivi riflessi sulle tematiche sanitarie e su quelle segnalate dai sindaci.

Il prefetto, nell’esprimere apprezzamento per le sinergie esistenti tra le varie amministrazioni interessate, ha auspicato lo “sviluppo di ogni ulteriore necessaria forma di collaborazione tra l’ufficio del commissario, gli organi regionali e gli enti locali, per il conseguimento degli obiettivi tracciati, con segnato riguardo alle cennate attività di depopolamento e di ricerca attiva delle carcasse. Ha, inoltre, confermato che il tavolo prefettizio tornerà a riunirsi per il monitoraggio e la verifica dell’efficacia degli interventi in parola”.

All’incontro hanno preso parte il Commissario straordinario alla peste suina africana il Presidente della Provincia di Savona, il Direttore Generale dell’ANCI Liguria, i rappresentanti dei comuni di Alassio, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Loano, Quiliano e Toirano e quelli degli Assessorati regionali alla Sanità e all’Agricoltura e dell’Asl 2 di Savona. Il prefetto Enrico Gullotti ha presieduto la riunione.