Peste suina, cacciatori e agricoltori: “L’emergenza cinghiali ora è un problema condiviso”

Liguria. “L’incontro fra associazioni Venatorie, Atc e associazioni agricole può rappresentare un passo avanti verso una gestione più efficace dell’emergenza cinghiali e della stessa fauna selvatica. Per la prima volta la sovrappopolazione è stata comunemente considerata un problema”.

Lo afferma la Confederazione Italiana Agricoltori ligure, che torna sulla questione irrisolta della peste suina, dopo che qualche giorno fa CIA Savona aveva denunciato un altro rinvio nella procedura di indennizzi per allevamenti e aziende legate alla filiera delle carni.

“Lo sarà ancor di più, se darà luogo a assunzioni di responsabilità precise della Regione che, pur sottoposta ad alcuni limiti “nazionali”, ha comunque piena potestà sulla materia e può dare seguito a disposizioni importanti, modificando l’attuale modus operandi e non attribuendo alla sola attività venatoria la funzione di controllo, ma intervenendo con più strumentazioni coordinate fra loro” aggiunge CIA Liguria.

“Lo sarà se il Commissario Straordinario per l’emergenza Peste suina, inspiegabilmente assente all’incontro, eserciterà appieno il proprio ruolo, con una interlocuzione capace di coniugare l’applicazione di norme stringenti e necessità territoriali,magari anche valutando criticamente l’efficacia di scelte poco felici, come la onerosa e spesso inefficace “mega” recinzione”.

“Lo sarà ancora di più se i cacciatori, ai quali vanno riconosciute alcune ragioni delle insofferenze manifestate per la pesantezza delle procedure nella gestione delle prede, imposte nelle aree PSA, daranno segni concreti di riduzione dei capi, senza temere di “depauperare” il quantitativo di caccia futura”.

“Per quanto ci riguarda – noi agricoltori – crediamo francamente di non poter fare più di quello che facciamo quotidianamente, subendo danni mal riconosciuti e pagati in ritardo.

“Nonostante questo, continueremo a dare il nostro contributo a questo processo, in modo dialogante, propositivo, come abbiamo fatto anche in questa occasione, sostenendo anche chi è chiamato a scelte non semplici”.

“Le premesse dall’incontro sono tali da farci essere moderatamente ottimisti, vedremo gli atti concreti che ne seguiranno se saranno coerenti con le premesse a partire dalla modifica sostanziale del Regolamento delle attività di controllo, per arrivare alla riforma del sistema del risarcimento danni” conclude l’associazione agricola.

E oggi arriva la presa di posizione del deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone: “Quanto sta avvenendo nelle province di Alessandria, Savona e Genova in materia di contenimento della diffusione della peste suina è inaudito. Di fatto, l’applicazione dei vincoli sanitari e burocratici attualmente vigenti dissuadono i cacciatori dall’abbattimento dei cinghiali, anche se unanimemente riconosciuti come vettori di contagio”.

“Esiste un piano di eradicazione, così come esiste un piano di depopolamento ed entrambi devono essere portati avanti per contrastare la diffusione della malattia tra gli esemplari suini destinati al consumo umano”.

“Eppure ad oggi il cacciatore che abbatte il cinghiale, anche se questo risulta essere negativo ai controlli sanitari, deve portarlo ad incenerimento. Questa scelta dissuade la pratica venatoria e rischia di allargare l’area di potenziale infezione – aggiunge Bruzzone -. Inoltre, la tesi rappresentata dai tecnici per la quale gli esemplari malati sarebbero morti come conseguenza della malattia era sbagliata. Il rischio, quindi, è che la prossima primavera ci sia una popolazione di cinghiali superiore a quella attualmente presente sul territorio, con più esemplari contagiati e un numero maggiore di vettori”.

“Siamo quindi sicuri che si voglia contrastare la diffusione della peste suina impendendo, di fatto, gli abbattimenti? Auspico che il ministero della Salute chiarisca immediatamente le regole da applicare e le linee guida per gli abbattimenti finalizzati al contenimento della diffusione di questa malattia”.

“E’ fondamentale innanzitutto per tutelare la salute pubblica, gli allevatori, e gli stessi cacciatori, la cui funzione regolatoria assume un rilievo sensibile in questo caso specifico” conclude.