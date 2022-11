Perde 4 figli in gravidanza ma l’arte la salva, un regalo speciale per Bartolomeo: “Per i suoi 18 anni un libro sulla nostra storia”

Valbormida. “I sorrisi più belli li ho visti nelle vite più difficili”. Con questa citazione si potrebbe descrivere Milvia Tardito, mamma valbomidese, attrice, speaker radiofonica, comica allo Zelig Covid Edition 2020. La sua passione per l’arte a sollevarla in tante occasioni.

Milvia non è una mamma qualunque: ha perso quattro figli in gravidanza, solo uno è riuscito a venire alla luce. Lui si chiama Bartolomeo – sarebbe stato il secondo – e ha compiuto a fine ottobre 18 anni. Per manifestare questo grande amore la madre ha deciso di regalargli un libro, ma non uno qualunque, uno con la storia della sua vita.

“HO TRASCORSO MOMENTI DIFFICILI, L’ARTE MI HA AIUTATA”

“L’ho scritto nel giro di tre settimane, di getto – ci racconta Milvia -. Hai vinto tu: La storia incredibile della tua vita non è però dedicato solo a Bartolomeo e al raggiungimento della maggiore età. E’ un libro per tutti, in particolare per gli adolescenti e per chi, come me, ha dovuto affrontare dei lutti in gravidanza“.

“Ho trascorso dei momenti davvero difficili” prosegue, scavando nel suo passato che ancora brucia: l’ultimo figlio è mancato durante la pandemia. “Fortunatamente l’arte mi ha aiutata a sopravvivere a questo dolore – aggiunge -. Il messaggio che voglio diffondere è infatti positivo, non bisogna mai lasciarsi andare”.

“UN VIAGGIO PER SALVARMI”

Ma entrando più nel dettaglio, “Hai vinto tu è un viaggio, vero e del cuore che ho dovuto fare per salvarmi, da sola – spiega Milvia Tardito -. I ricordi, gli incitamenti, le diapositive che ho saputo fermare, negli anni, su fogli e quaderni che ho custodito. Un atto d’amore verso quel miracolo vivente, Bartolomeo, il ‘mio 20% fortissimo’, come lo chiamo io, dei miei cinque figli, quattro dei quali, sparsi nel vento. Tra queste pagine svelerò un segreto, una magia riguardo la sua venuta al mondo”.

All’interno del libro quindi tanti aneddoti, tanti episodi che raccontano un rapporto particolare tra madre e figlio, “una relazione molto affiatata, ma non morbosa”, tiene a dire l’autrice, di Cengio. “La storia di Bartolomeo ha anche commosso il rapper Said che ha voluto fargli gli auguri per il suo diciottesimo compleanno” fa sapere.

“IN MENTE ALTRI PROGETTI PER SENSIBILIZZARE SUL TEMA”

Il volume è uscito a fine ottobre ed è disponibile su Amazon, ma non è l’unica realtà che vuole fare luce su questa sofferenza poco raccontata. “Il mio progetto sarebbe quello di fare qualcosa di concreto per le persone che hanno affrontato e stanno provando il mio stesso dolore, un dolore che continua a rimanerti dentro anche a distanza di anni – spiega Tardito -. Dopo questo libro sto pensando di far uscire una canzone proprio su questa causa” conclude.