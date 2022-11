Pediatria San Paolo, concluso il corso di ecografia cerebrale neonatale: “Così riduciamo i trasferimenti inutili”

Savona. Si è conclusa oggi la seconda edizione del corso di ecografia cerebrale neonatale per il personale medico dei reparti di Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure (Irccs Gaslini).

Il corso, come avvenuto lo scorso anno, è stato organizzato in collaborazione con il Gaslini ed è stato tenuto dal dottor Alessandro Parodi della terapia neonatale dell’istituto Gaslini, diretta dal professor Luca Ramenghi. Il costo è stato finanziato totalmente da due privati.

Il direttore del reparto Alberto Gaiero ha spiegato: “Questo corso è stato fatto per poter dare una risposta ai nostri neonati in caso di dubbi neurologi o di neonati prematuri. Considerando anche l’anno scorso, quasi tutto il personale medico lo ha frequentato. Per quanto riguarda l’attività neonatologica questo corso permette di aumentare le nostre competenze. E’ molto importante perchè riduce i trasferimenti inutili e ci ha consentito di chiarire alcune situazioni”.

Il dottor Alessandro Parodi spiega le finalità del corso: “Ha l’obiettivo di porre le basi per l’esecuzione di un esame standard sia sul neonato a termine nel quale l’esame viene eseguito in genere quando c’è sospetto di sintomi neurologici o per qualche controllo o nel pretermine con significato di screeening o di lesioni cerebrali associate alla prematurità. Al corso hanno partecipato 4 medici, hanno avuto la possibilità di fare molta pratica”. E ha aggiunto: “Idealmente è opportuno che i medici dei punti nascita abbiano queste competenze“.