Passeggiata di levante a Varazze, pubblicata la gara del primo lotto esecutivo

Varazze. Nuova passeggiata di levante a Varazze. È stata pubblicata, la scorsa settimana, la gara del primo lotto esecutivo. Ne dà notizia il sindaco Luigi Pierfederici.

Si interverrà in questa prima fase soprattutto con un’attenta e fondamentale manutenzione delle barriere soffolte in modo da preservare l’investimento e garantire sicurezza all’opera che sta per essere realizzata poi con le predisposizioni per i sottoservizi come fibra, gas, luce e fognatura e il rifacimento di alcuni stabilimenti balneari.

Un progetto che, nella sua totalità, si aggira intorno agli 8 milioni di euro: 6 finanziati dalla Regione e all’incirca 2 dal Comune di Varazze. Un’opera che cambierà il waterfront della città. Circa 3 milioni per il primo lotto esecutivo.