Passeggiata Ciccione ad Alassio, via ai lavori del 4^ lotto

Ad Alassio proseguono i lavori per il rifacimento di due tratti di Passeggiata Ciccione per un importo di circa 2 milioni di euro.

“Dopo quello quello che ha interessato il tratto che coinvolge i bagni Miramare, i Walburga i Walter e i Nikade, davanti ad alcuni dei principali hotel della via Roma – spiega l’assessore ai lavori pubblici Rocco Invernizzi – da ieri le ruspe hanno iniziato a demolire la soletta della passeggiata dai Bagni Serra fino alla fine del Corner Beach: interventi che vanno a completare il rifacimento del tratto verso Laigueglia della passeggiata uniformando le altezze, i materiali e gli arredi in linea con tutti gli interventi che hanno interessato tutte le passeggiate cittadine”.

L’importo dell’opera affidata alla ditta Icose SpA e interamente coperto da finanziamento ministeriale​, è di 920mila euro.

Così come per il tratto precedente, anche in questo caso sarà alzata la soletta e rinnovati i sottostanti spazi delle cabine di quello che, dopo la variazione al Piano Demaniale, diventerà uno Stabilimento Libero Attrezzato Comunale.