“Parliamo Mondiale”: sabato collegamento in diretta, dal Qatar, all’interno della trasmissione

Savona. Il Mondiale di calcio, che si gioca in Qatar, mette in risalto il lavoro di tante persone, che ‘dietro alle quinte’ operano in modo che la manifestazione sportiva più seguita al mondo, sia una macchina perfetta.

Tra di loro c’è Nadia D’Aliesio, varazzina, che è addetta, insieme al suo gruppo di lavoro, ad organizzare i trasferimenti dei tifosi al seguito delle nazionali che partecipano alla rassegna intercontinentale.

Nadia D’Aliesio, si collegherà in diretta dal Qatar, durante la trasmissione ‘Parliamo Mondiale’ di sabato 26 novembre, che inizia alle ore 13 italiane, alla quale parteciperà anche il tecnico savonese Felice Tufano, mister della Sampdoria Primavera.

Nadia D’Aliesio si trova, in questo momento ad Al Khor, dove si sta per giocare la gara tra Inghilterra-Stati Uniti.

Lo stadio ‘AL Bayt’ (nella foto) ha già ospitato la gara inaugurale del Mundial e si ispira alle tende dei beduini le ‘Bayt al sha ‘ar’, alle quali deve il nome.