Panathlon Club “Carlo Zanelli”, a Savona il 25 novembre messa in memoria dei soci defunti

Savona. Venerdì 25 Novembre p.v. alle ore 18,30 presso la Chiesa dei Santi San Giovanni Battista e Andrea in via Mistrangelo, il Vescovo della Diocesi di Savona e Noli Mons Calogero Marino celebrerà la Santa Messa organizzata dal Panathlon Club ” Carlo Zanelli” di Savona in suffragio dei soci panatleti defunti.

“A nome del Consiglio Direttivo – ha detto il presidente Enrico Rebaagliati – voglio ringraziare il Vescovo Calogero Marino per aver accettato di officiare la messa in suffragio dei nostri soci che sono stati un perno del Panathlon di Savona e che hanno dato un contributo fondamentale nel proseguo dei valori sportivi”.

Dopo la Cerimonia della “Speranza Azzurra” che si è svolta lo scorso 8 novembre anche l’evento di venerdì vuole significare un continuo proseguo per il mantenimento della Memoria dei valori dello Sport e del Panathlon.