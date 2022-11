Pallavolo, a Quiliano è sesta vittoria consecutiva per Tweener Andora

Andora/Quiliano. Il Tweener Andora non si ferma e, con il Quiliano Volley, piazza il sesto successo consecutivo in campionato.

Resta imbattuta la squadra di coach Ammendola, che concede un set agli avversari (il secondo da inizio torneo), ma conquista ancora una volta bottino pieno.

Inizio in salita perché il primo parziale è biancorosso, ma da lì in avanti è la squadra andorese e tenere il pallino del gioco in mano, conquistando un altro importante successo in una stagione che si può definire fin qui magica.

QUILIANO VOLLEY – TWEENER ANDORA 1-3 (25-20 / 21-25 / 23-25 / 21-25)