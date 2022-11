Pallacanestro Alassio, quattro vittorie e un referto giallo per le giovanili gialloblu

Alassio. Cinque partite nella settimana gialloblu per le squadre giovanili della Pallacanestro Alassio, ecco come è andata.

UNDER 19: Partita complicata e risolta nell’ultimo quarto con Imperia

Nell’incontro casalingo della quinta giornata i gialloblu ospitano l’Imperia ad Albenga, causa l’indisponibilità del Palaravizza. I primi due quarti sono in equilibrio e dopo l’intervallo lungo, quando gli ospiti riescono ad arrivare a 8 lunghezze di vantaggio, i ragazzi dell’ABC Ponente hanno il merito di non perdere la testa: recuperano con due triple e conducono in porto un incontro non facile.

ABC PONENTE 71 – BK IMPERIA 61 (17-20; 34-32; 46-46)

ABC: Manzo 2, Robaldo 10, Manfredi 8, Maffioli, Mola 16, Pezzolo 4, Filippi 5, Marengo 7, Arrighetti 9, Parodi, Lazzari 10. All. Accinelli-Devia

UNDER 17: primo referto rosa in trasferta a Savona

Trasferta a Savona per il gruppo Under 17 che coglie il primo successo pur giocando una partita sottotono. Sbagliato, infatti, l’approccio nei primi due quarti: caratterizzati da poca concretezza e ritmo. Ma nella seconda parte della gara arriva la reazione degli alassini.

CESTISTICA SV 30 – ABC ALASSIO 50

UNDER 15: In emergenza prestazione di carattere a Loano

Partita non semplice a Loano per i ragazzi dell’Under 15 che devono far fronte a tante assenze. Chi è sceso in campo però ha dimostrato carattere portando le proprie qualità al servizio della squadra con una menzione particolare per Rafael, sotto leva di due anni, che ha giocato con la squadra del fratello Manuel purtroppo infortunato “speriamo di vedere presto in campo”, commentano dalla società.

BK LOANO GARASSINI 28 – ABC ALASSIO 60

UNDER 15: Primo referto giallo della stagione per la squadra A

Al PalaRavizza arriva il Sea Basket e l’ABC Alassa incappa nella prima sconfitta stagionale contro una buona squadra come il Sanremo.

I troppi errori al tiro portano i gialloblù a perdere un po’ di fiducia e ad essere meno attenti difensivamente.

Da sottolineare però l’ottima reazione nell’ultimo quarto che li ha visti tornare in partita dal meno 14 dimostrando quindi di avere un gran carattere, aspetto più che positivo.

ABC ALASSIO 59 – SEA SANREMO 65

UNDER 14 ÉLITE: Sofferta e voluta contro una delle prime della classe

Al PalaRavizza di Alassio arriva l’imbattuta Sarzana ed entrambe le squadre lamentano qualche assenza dovuti ai mali di stagione.

L’incontro è sempre stato equilibrato ed incerto per tutti i 40 minuti con i gialloblù che hanno avuto il merito di aver sempre condotto l’incontro anche se con scarti ridotti. La tripla di Andrea ha chiuso i conti di un incontro sempre molto incerto.

“E’ difficile, in u14, attaccare un tipo di difesa così contenitiva ma, pur con tanti errori, abbiamo portato a casa un risultato insperato per merito dei ragazzi che hanno dato tutto durante l’incontro”, commentano dal club.

ABC PONENTE 62 – SARZANA 54

ESORDIENTI: Prima di campionato con tante novità per molti e bella prestazione con Varazze

Sabato mattina al PalaRavizza di Alassio arriva il Varazze e il gruppo 2011, integrato da diversi 2012 viste le assenze per i malanni di stagione, ha disputato la prima partita di campionato.

La gara è stata piacevole e sia i 2011 che i 2012 convocati per l’occasione sono riusciti a dare il loro ottimo contributo in campo.

Per alcuni dei presenti è stato il primo passaggio dal canestro a 2.70 a quello dei grandi alto 3.05, dal 4contro4 al 5 contro 5 che fanno parte del regolamento Esordienti.

PALL. ALASSIO 18 – VARAZZE 6