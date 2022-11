Ospedale Albenga, Distilo: “Tomatis si faccia aiutare dal sindaco di Pietra Ligure”

Albenga. “Ho letto le dichiarazioni da parte di Regione Liguria su cosa accadrà in futuro nel nostro ospedale e la cosa non mi ha lasciato sorpreso poichè è da tempo che la sanità non è più interamente di gestione pubblica anche se avrei preferito che lo rimanesse. Oggi ci troviamo l’ennesima notizia data prima ai giornali che ai rappresentanti dei territori ma cosa dovevamo aspettarci se sono due anni che ad Albenga viene ‘cavalcata’ la difesa dell’ospedale politicamente da una parte politica usando come ‘scudo’ associazioni e cittadini”. Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale e presidente del consiglio comunale albenganese Diego Distilo.

“Credo personalmente che questo sia il fallimento della politica perchè il dialogo – spiega -, la mediazione la capacità di ottenere il risultato migliore per un territorio sia il compito fondamentale per una amministrazione comunale mentre invece l’amministrazione Tomatis ha deciso di metterla in caciara. È inutile che il sindaco Tomatis rimanga perplesso se apprende le notizie dai giornali perché se ciò accade la colpa è solo sua convinto di essere su un piedistallo dove i vari consiglieri regionali dovrebbero andare a portare omaggi e i saluti”.

“Mi piacerebbe sapere quante volte il sindaco, da quando è stato eletto, si sia recato in Regione Liguria anche senza convocazioni per seguire la vicenda ospedale per chiedere informazioni, per cercare una mediazione a tutela del territorio – aggiunge Distilo -, oppure quante azioni abbia fatto all’interno di Federsanità in Anci Liguria della quale è membro ma la risposta cari cittadini è una sola tranne gli slogan sui giornali nulla è stato fatto”.

“Forse è arrivato il momento che il sindaco di Albenga si faccia aiutare da un amministratore capace come il sindaco di Pietra Ligure De Vincenzi poiché malgrado politicamente opposto alla Regione Liguria è riuscito a tutelare con il dialogo e la mediazione l’ospedale Santa Corona dimostrando a tutto il territorio come si fa politica. Quindi, concludendo, caro De Vincenzi aiutaci tu”, termina il consigliere ingauno.