Ospedale Albenga, Ciangherotti (FI): “Ben venga il privato, con il pubblico nessuna prospettiva”

Albenga. “Il progetto dei privati presentato in Asl2 è un’ottima notizia per l’ospedale di Albenga, anche perché il pubblico non è stato e non è in grado di dare un’offerta sanitaria all’altezza delle esigenze del nostro comprensorio”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista commenta così la presentazione ad Asl2 del progetto di partenariato pubblico-privato per l’ospedale di Santa Maria di Misericordia: “Non posso fare altro che applaudire all’iniziativa della casa di cura Villa Montallegro Spa e la casa di cura Villa Esperia – fa sapere Ciangherotti -. Il gruppo proponente, inoltre, è ben accreditato nell’opinione pubblica, segnale di una realtà molto seria”.

“La difesa dell’ospedale pubblico – prosegue il capogruppo ingauno – poteva avere senso nel momento in cui, a bando perso, sarebbe stato controproducente proseguire con la disputa legale tra i due contendenti, ovvero il Policlinico di Monza e l’Istituto Ortopedico Galeazzi. Inoltre, dobbiamo ricordare come il Santa Maria di Misericordia abbia avuto un ruolo fondamentale durante il periodo dell’emergenza sanitaria”.

Secondo Ciangherotti, tuttavia, “oggi ci troviamo di fronte ad un ospedale decapitato della maggior parte dei servizi e all’orizzonte non si intravede nemmeno la riattivazione di un punto di primo intervento. Ecco perché la soluzione del partenariato può rappresentare l’unica speranza di poter vedere potenziato un presidio sanitario che, diversamente, sembra essere destinato a morire. E tutto questo nonostante la presenza di una struttura nuova e all’avanguardia. Albenga e tutto il comprensorio ingauno meritano e hanno bisogno di più. E se non ci arriva il pubblico, allora ben venga il privato”.