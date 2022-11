Ospedale Albenga, Arboscello (Pd): “Dalla Regione informazioni contradditorie e non discusse con i territori, serve chiarezza”

Albenga. “Sul futuro dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, la giunta Toti continua a parlare di Ospedale di comunità a valere su fondi PNRR, che rimarrebbe pubblico, ma con l’intervento di una partnership pubblico-privato per garantire alcuni servizi. Informazioni contradditorie e parziali sul Piano sociosanitario continuano a filtrare anticipatamente sui giornali, senza che siano mai state discusse con territori e istituzioni”.

A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo gli annunci sul futuro dell’Ospedale di Albenga

“La scorsa settimana – ricorda – ho presentato un’interrogazione per chiedere chiarezza e aprire una discussione in Commissione e Consiglio che ancora non è avvenuta e che i sindaci del comprensorio ingauno chiedono a gran voce”.

“Sui servizi sanitari è importante un approccio concreto e chiaro, al di là dei colori politici. Bene hanno fatto alcuni esponenti, anche di centrodestra (tra loro il leghista Stefano Mai ndr), a chiedere a Toti e all’assessore Gratarola servizi e riposte alle esigenze del comprensorio albenganese, che richiede attenzione come tutto il resto della Provincia di Savona”, conclude Arboscello.