Ora disponibile “Destino d’estate”, il nuovo libro di Michela Minini che aiuta la pediatria del San Paolo

Savona. Si intitola “Destino d’estate” il terzo libro di Michela Minini, già autrice di “Pensieri dell’anima” e “Cuore con cuore”.

Il volume è già disponibile in libreria e su varie piattaforme (come Youcanprint). Come avvenuto con i suoi due primi libri, tutto il ricavato sarà devoluto alla pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona.

Il progetto letterario-benefico di Michela Minini è nato “tanti anni fa con la buonanima di mia sorella Ilaria: è sempre lei il motore di questa macchina, un motore che batterà vivo per sempre”. Tutti i suoi libri portano con loro “la speranza di ridare un sorriso ai bimbi”.

Michela è una mamma a tempo pieno: “Sono nata a Savona e cresciuta a Cairo Montenotte – spiega – Ho frequentato l’Itis perché ‘da grande’ volevo diventare pilota e volare. Così come ora volo con i sentimenti e pensieri. Ho una famiglia splendida, una bimba (Aurora, di 11 anni, con la passione dello sci) è un marito meraviglioso. La vita mi ha regalato la gioia di assaporare, tutti i colori che essa ci può donare”.

“Ringrazio la mia famiglia, le testate giornalistiche che mi danno supporto nel divulgare il progetto e tutte le persone che sostengono i bimbi. Con l’amore che donate è il grande cuore ridate un sorriso in più ogni giorno che passa”.

A settembre “Pensieri dell’anima” era stato premiato nell’ambito di “Books for Peace”, la manifestazione che assegna “premi alla cultura ed alla vita, alle persone che si prodigano con umiltà e perseveranza per la pace dei popoli”.