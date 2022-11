Open Day, dalla partnership con Microsoft alle certezze di sempre: il 3 dicembre il Don Bosco apre le porte a famiglie e studenti

Alassio. Un’offerta didattica all’avanguardia e alla portata di tutti, spazi moderni e accoglienti e le solide basi di un’importante storia fatta di valori da tramandare. Il 3 dicembre prossimo l’istituto Don Bosco di Alassio riaprirà le porte a famiglie e studenti per dare la possibilità a tutti di scoprire perché – in vista dell’anno scolastico 2023/24 – la scuola Salesiana è la scelta giusta.

Sono tanti, infatti, i motivi che rendono il Don Bosco un’istituto davvero speciale. Guidati da allievi, ex allievi e docenti, le famiglie e i ragazzi interessati potranno conoscere la qualificata offerta formativa della scuola. L’istituto Salesiano, in particolare, propone la scuola di primo grado (scuola media) e due indirizzi di liceo, Scientifico e delle Scienze Umane, ad opzione Economico Sociale.

Ma il Don Bosco è un’istituto che guarda anche al futuro e per questo la formazione resta sempre al passo con i tempi: a partire dall’anno scolastico 2023-24, infatti, il liceo Scientifico e il liceo delle Scienze Umane si arricchiranno: il liceo Scientifico Informatico e il liceo Scienze umane opzione informatica, entrambi in partnership con Microsoft.

Si tratta di una novità importante, segno di una realtà scolastica che non si accontenta e che intende offrire a tutti gli studenti i migliori percorsi – e strumenti – formativi per il loro futuro. Preside, docenti e studenti della scuola Salesiana saranno presenti il 3 dicembre prossimo per accogliere le famiglie e i loro ragazzi e per rispondere a tutte le loro domande e curiosità.

Un’occasione importante per spingersi oltre le apparenze e scoprire che una scuola eccellente può anche essere davvero alla portata di tutti.

Attraverso borse di studio e contributi di aziende, ovvero professionisti e famiglie che hanno a cuore l’istituto, il Don Bosco riesce anche a coprire l’intera retta scolastica.

Sabato 3 dicembre, infine, non sarà l’unico e l’ultimo momento utile per conoscere la scuola alassina. Tutte le famiglie impossibilitate a visitare la scuola quel giorno avranno l’opportunità di richiedere e ottenere un incontro personalizzato contattando l’istituto al 0182-640309 oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.alassio@donbosco.it o attraverso i canali social.

Venite alla scoperta del Don Bosco di Alassio: molto di più di una scuola!