Open day all’istituto Patetta di Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. L’Istituto di Istruzione Superiore “F. Patetta” di Cairo Montenotte apre le porte agli studenti, alle studentesse, e alle loro famiglie, che stanno concludendo il proprio percorso formativo presso le scuole medie: l’obiettivo è quello di far conoscere i vari indirizzi presenti, i possibili sbocchi lavorativi e la preparazione offerta per accedere agli studi universitari.

Gli incontri in presenza – “Open Day’’ – prevedono lo svolgimento di laboratori didattici che caratterizzano i diversi percorsi ma non solo: saranno presenti figure professionali qualificate del territorio che racconteranno la loro attività e permetteranno di conoscere le aziende e le opportunità lavorative presenti nella nostra provincia. Le testimonianze sono fondamentali per creare una collaborazione proficua fra scuola e mondo del lavoro.

Inoltre, in tali occasioni sarà possibile incontrare la dirigente scolastica e gli insegnanti, visitare biblioteche ed officine, ricevere informazioni sullo svolgimento delle attività didattiche e sull’organizzazione scolastica, oltre che sulle modalità di iscrizione relative al prossimo anno scolastico.

Gli studenti interessati dovranno prenotarsi compilando i moduli disponibili ai seguenti link: https://bit.ly/OpenDay2022Patetta, https://bit.ly/LaboratoriDidattici2023Patetta inviandoli all’indirizzo orientamentopatetta@patettacairo.edu.it (è possibile anche compilare a mano il modulo e inviarne una foto all’indirizzo sopra indicato).

Gli appuntamenti previsti in via XXV Aprile, venerdì 2 dicembre 2022 dalle ore 20.00 alle ore 23.00 e mercoledì 11 gennaio 2023 dalle 17.30 alle 19. 30, riguarderanno sia il Settore Tecnico che Professionale Economico AFM / SIA /IPSC (ex ragioneria e Servizi Commerciale) che quello Tecnologico Costruzioni Ambiente e Territorio CAT (ex geometri).

In via Allende gli appuntamenti si terranno venerdì 16 dicembre 2022 dalle ore 20:00 alle ore 23:00 e mercoledì 18 gennaio 2023 dalle ore 17:30 alle ore 19:30, al fine di presentare il Settore Tecnologico Meccanico, Meccatronico ITM e Elettrotecnico ITE con l’articolazione Automazione, unica in tutta la provincia di Savona, (ex Itis) e il settore Professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica MAT (ex Ipsia).