Open Day all’istituto Don Bosco di Alassio

Alassio. Come consuetudine anche quest’anno si terranno gli open day per dare la possibilità alle famiglie di conoscere la scuola Salesiana di Alassio. Il primo appuntamento sarà sabato 12 novembre, a partire dalle ore 15.

L’Opera aprirà i suoi ambienti per l’Open Day, che vedrà allievi, ex allievi e docenti impegnati a guidare le famiglie interessate a conoscere l’offerta formativa della scuola e visitare gli spazi dedicati, moderni ed accoglienti. L’Istituto don Bosco di Alassio propone la scuola di primo grado (scuola media) e due indirizzi di liceo: Scientifico e delle Scienze Umane, ad opzione Economico Sociale.

Dal prossimo anno scolastico 2023-2024, sia il Liceo Scientifico che il Liceo delle Scienze Umane si arricchiranno di un nuovo sotto indirizzo, quello Informatico in partnership con Microsoft. Un motivo in più per intervenire numerosi, conoscere l’offerta educativa e formativa dell’Istituto, le sue iniziative, i progetti, i percorsi didattici. La Preside, i Docenti e gli Studenti saranno lieti di rispondere alle domande delle Famiglie ed invitare gli intervenuti alla Castagnata, che si terrà in concomitanza nei locali dell’Oratorio.

Per chi fosse comunque interessato, ma impossibilitato a partecipare, la Scuola offre anche l’opportunità di un incontro personalizzato con le famiglie, contattando l’Istituto al 0182-640309 oppure via mail segreteria.alassio@donbosco.it.