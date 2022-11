Savona/Albisole. Commovente, ricco di ricordi, luoghi del cuore e di passioni. Non solo di Giovanni Poggi ma anche di altri grandi artisti che ad Albissola hanno fatto crescere la loro arte. E’ finalmente arrivato il momento. Oggi, mercoledì 30 novembre, è possibile vedere “Il Sottobosco. Giovanni Poggi: la vita, la ceramica”, il docufilm che racconta gli oltre 70 anni di carriera del ceramista, fondatore, insieme a Eliseo Salino e Mario Pastorino, delle celebri Ceramiche San Giorgio di Albissola Marina.

Lo avevamo anticipato a fine ottobre, ora il progetto viene finalmente svelato al pubblico, raccontando una storia… da film, quella di Giovanni Poggi, storico ceramista di Albissola Marina, che si presta bene ad essere raccontata sul grande schermo. E’ proprio per questo che, nel 2020, Luca Bochicchio, storico dell’arte, direttore del Museo Diffuso Albisola, e oggi anche tra i curatori del Museo della Ceramica di Savona, ha creato una squadra tutta savonese per trasformare la sua idea in realtà. È nato così questo progetto ambizioso che ha mire nazionali se non internazionali.

Dopo quasi due anni di produzione, il progetto viene ufficialmente presentato al pubblico: oggi, presso il Nuovofilmstudio di Savona, due proiezioni gratuite e ad accesso libero (alle 18 e alle 20.30, fino ad esaurimento posti). Solo in primavera partirà ufficialmente il piano di distribuzione del docufilm, che travalicherà i confini liguri per raggiungere pubblici di respiro nazionale e internazionale.

GIOVANNI POGGI: “SONO SENZA PAROLE… GRAZIE A TUTTI DAVVERO”

Ieri sera il docufilm è stato proiettato in anteprima alla presenza dello stesso Giovanni Poggi, della famiglia, degli amici ma anche delle istituzioni: a partecipare l’assessore ala cultura savonese Nicoletta Negro, il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti, il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, oltre altri rappresentanti comunali. “Sono troppo emozionato… Sono completamente senza parole” riesce solo a pronunciare Giovanni – gli occhi lucidi e la voce rotta dalla commozione – dopo la visione del film. Ieri è stato la vera star della sala, attorniato dagli applausi soddisfatti in fase post proiezione.

Il progetto, iniziato in piena pandemia e affidato al regista albisolese Enrico Bonino e alla produzione esecutiva di DLQ Creative Factory, è un vero e proprio viaggio nella vita di Giovanni Poggi. La sua storia privata e professionale è raccontata attraverso aneddoti e ricordi sulla sua famiglia e sul suo legame viscerale con la ceramica. E’ lo stesso Giovanni, alternato a personalità di spicco dell’arte e della cultura savonese e non solo, a guidarci alla scoperta del rapporto intenso con la sua famiglia e i tantissimi artisti che hanno scelto le San Giorgio come laboratorio per la loro produzione.

LUCIANO PASQUALE: “PERSONA DI SUCCESSO CHE UNISCE ARTE, PASSIONE E IMPRENDITORIA. ESEMPIO PER I GIOVANI”

“Parlare di Giovanni Poggi è sempre un’emozione – afferma Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari -. Noi sosteniamo la cultura e farlo facendo conoscere le persone virtuose, come si fa con questo docufilm è uno dei nostri obiettivi. Giovanni Poggi è un esempio, una persona di successo che è riuscita a combinare arte, passione e attività imprenditoriale. E’ senza dubbio di ispirazione per i giovani“.

Promosso dall’Associazione Culturale bolognese Bologna Art Managers, il docufilm è stato possibile grazie al supporto della Fondazione De Mari di Savona e del Comune di Albissola Marina. Il progetto ha anche il patrocinio del Comune di Albisola Superiore. Tra gli autori, oltre a Bochicchio e Bonino, anche Silvia Basso, Stella Cattaneo e Daniele Panucci (Amici di Casa Jorn) e Michele Delucis e Silvio Ottonello (DLQ Creative Factory).