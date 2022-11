Nuovo TGV, la proposta di Varazze Domani: “La città come fermata intermedia della linea Milano – Nizza”

Varazze. La minoranza consiliare di Varazze Domani suggerisce a sindaco e giunta di richiedere che la città “possa essere proposta come una stazione di fermata del collegamento ferroviario Milano-Nizza col nuovo TGV” alla luce della notizia del ripristino, a partire dal dicembre 2023, della linea che collegherà la città della Costa Azzurra a Milano, con fermate intermedie che riguarderanno città della nostra regione e provincia.

Dall’opposizione, fanno notare che “dopo Genova la fermata sarebbe solo quella di Savona, pertanto chiediamo che Varazze possa essere proposta come una stazione di fermata”.

La minoranza infatti “crede che questa potrebbe essere un’ottima occasione di rilancio per la stessa stazione e uno stimolo importante per lo sviluppo del turismo ferroviario della nostra città. Dalla stampa risultano essere previste fermate in località turistiche come Finale Ligure, Alassio e Diano Marina, ha fatto richiesta anche Loano, che hanno una superficie e un numero di abitanti inferiori alla nostra”.

“Perché – concludono da Varazze Domani – non proporre Varazze come ulteriore fermata che, oltre a un bellissimo litorale, annovera tra le attrazioni ben due Parchi: quello del Beigua – UNESCO Global Geopark e il Parco Costiero Piani di Invrea”.