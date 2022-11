Nuovi tour esperienziali e sensoriali per i turisti a Savona, Negro: “Stiamo lavorando per averli entro primavera”

Savona. Percorsi degustativi, laboratori di ceramica e archeologia per conoscere la storia di Savona attraverso le tradizioni. Questo il progetto a cui stanno lavorando Costa Crociere, Grimaldi Group e la Campanassa, di concerto con il Comune, per accompagnare i turisti in un tour esperienziale e sensoriale nuovo che faccia conoscere Savona anche dalle sue tradizioni più antiche.

Si tratta di un insieme di percorsi che guidano il turista alla scoperta della ceramica, ma anche dell’archeologia, dei prodotti tipici locali, mettendo le mani in pasta e assaporando gusti particolari.

“C’è l’esigenza di veicolare maggiormente i turisti, e sono tanti, che scendono quotidianamente dalle navi nel porto di Savona – afferma Nicoletta Negro, assessore savonese alla cultura -. Fino ad ora il giro tradizionale li conduce al Museo della Ceramica, alla scoperta della Cappella Sistina e del Priamar. L’obiettivo è quello di trasformare il tour a partire da dopo Natale, quindi entro la primavera, arrivando a pacchetti di tour esperienziali per le famiglie”.

“Stiamo pensando di proporre ai turisti laboratori al museo della Ceramica, archeologici sul Priamar e nel mentre fare degustazione di prodotti tipici a km0, ma anche insegnare loro a fare il pesto o le acciughe sotto sale – entra nel dettaglio Negro -. A questo progetto di tour esperienziali stiamo lavorando da tempo e vedrà la luce tra pochi mesi”.

Poi l’assessore illustra come si è arrivati a questo viaggio: “Il primo anno è sempre un lavoro di relazioni – spiega -. Questo lavoro sarà fatto con il supporto del nuovo soggetto che prenderà servizio allo IAT: uno dei suoi compiti sarà anche quello di veicolare pacchetti turistici, promuovendo la visita ‘esperienziale’ della città. E non escludo che questa cosa, così come il trekking per la città, si possa ampliare ai cittadini, proponendo loro esperienze e rendendoli ambasciatori di questo modo di vivere la città”, conclude.